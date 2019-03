von Simon Reimann

Die Apokalypse kommt luftig-leicht verpackt. In der neuesten Ausstellung des Kunstvereins Radolfzell hängen bedrückende Abbilder der Zerstörung und Kunstwerke, die Leben ausstrahlen unter einem Dach.

Es sind Werke der Künstlerinnen Katharina Meister und Angela M. Flaig, die hier gezeigt werden. Beide nehmen sich die Natur zum Thema. Die andere Gemeinsamkeit steht im Titel der Ausstellung. "Fragile Objekte" sind es in der Tat.

Schwerwiegende Fragen

Meisters Bilder erinnern an ein Naturkundemuseum. Wie Insekten in Schaukästen sitzen ihre Werke hinter Glas. Die Künstlerin arbeitet mit Collagen. Geschnittenes, gebogenes und gefaltetes Papier fügt sich zu schattenhaften Bildern zusammen, die gleichzeitig surreal und eindeutig sind. Meisters Abrechnung bringt eine düstere, grüblerische Stimmung in die Villa Bosch. Eines der Kunstwerke richtet Fragen an den Betrachter. "Wann beginnt die Zukunft?" steht da. Oder: "Ist der Mars dein Zuhause?"

Klimakatastrophe aus Papier

Die dystopischen Stadtsilhouetten und die Bilder über das Schmelzen des Nordpols machen klar: Die Natur ist das fragile Objekt. Sie verschwindet, zerstört vom Menschen. Die Aussicht aus dem Fenster unterstreicht unfreiwilligerweise diese Botschaft. Bahnschienen stören den Seeblick. Eine passende Zusammenfassung der pessimistischen Stimmung, die Meister erzeugt.

Die Natur als Material

"Wer macht sich so viel Arbeit?", lautet die erste Frage beim Betreten des oberen Stockwerks. Die Antwort: Angela M. Flaig tut das. Die Rottweiler Künstlerin arbeitet mit Pflanzensamen. Samen von Disteln, Waldreben, Artischocken und immer wieder Löwenzahn. Daraus schichtet sie in langwieriger Kleinstarbeit Formen zusammen. Die fragilen Objekte sind hier die Kunstwerke selber. Allesamt sind sie hinter Glas, bis auf eines: Eine Installation aus 16 Kugeln, die sich beim kleinsten Luftzug bewegt. Der Raum ist von Leichtigkeit erfüllt.

Flüchtige Kunst: Die Hälfte der ausgestellten Werke besteht aus Flugsamen. | Bild: Angela M. Flaig

Das Stockwerk wirkt hell, offen und freundlich. Die Versuchung, einfach mal auf die Kunstwerke zu pusten ist hoch. Manchmal macht Flaig Schaukästen aus den Samen. Säuberlich aufgereiht hängen sie an den Wänden. Manchmal benutzt sie auch Haarspray, um ihr Material zu Skulpturen zusammen zu kleben. Die schon erwähnten Kugeln zum Beispiel. Oder Schalen. Flaig macht wortwörtlich das Leben selbst zur Kunst.

Ein Kontrast und seine Folgen

So eindrucksvoll die beiden Teile der Ausstellung auch sind, sie untergraben sich gegenseitig. Wer die Ausstellung betritt, wird zuerst mit Katharina Meisters düsteren Visionen konfrontiert. Das erzeugt eine entsprechende Stimmung, die aber beim Betreten von Flaigs Teil der Ausstellung sofort verpufft wie eine Pusteblume im Wind. Die Nachdenklichkeit verschwindet, ersetzt durch eine staunende Faszination. Nur um dann wieder gedämpft zu werden, wenn man beim Weg die Treppe hinunter wieder an Meisters Bildern vorbei kommt.

Der Kontrast ist zu stark, die Hälften klaffen zu weit auseinander. Für sich genommen wären die Ausstellungsteile wirkungsvoller. Manchmal ist weniger mehr.