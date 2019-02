Politik vor 1 Stunde

Schöne neue Klassengesellschaft

Herkunft, Bildung und Leistung sind längst nicht mehr allein entscheidend für den sozialen Aufstieg eines Menschen. Heute kommt es auch auf die politische Entwicklung und die globale Mobilität an – das zeigen die Geldweltbürger am oberen und die Elendsflüchtlinge am unteren Ende der Skala. Und auch Putin und Trump haben etwas damit zu tun.