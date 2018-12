Theater vor 1 Stunde

Schauspieler Stefan Kurt sagt, warum man sich "Ein Käfig voller Narren" ansehen sollte

Der Schweizer Schauspieler Stefan Kurt (59, in Deutschland unter anderem bekannt aus dem TV-Film "Der Schattenmann") spielt in „Ein Käfig voller Narren" am Theater Basel Albin, der sich in die Drag Queen Zaza verwandelt.