SÜDKURIER ON AIR: Regelmäßige Live-Streams und Videos aus der Region für Sie

Das öffentliche Leben in der Region liegt wegen des Coronavirus nahezu lahm. Konzerthäuser sind ebenso geschlossen wie Theater, Kinos, Fitnessstudios oder andere Freizeit-Institutionen. Mit SÜDKURIER ON AIR wollen wir das Leben mit einem abwechslungsreichen Programm im Netz am Laufen halten. Hier finden Sie aktuelle Videos und die Programmplanung für die nächsten Tage.