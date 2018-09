von Michael Auer

Ein philharmonisches Konzert ohne Sinfonie? Stattdessen vier Werke unterschiedlichster Art und Herkunft mit je zwei Kompositionen russischer und englischer Komponisten, konnte das gut gehen?

Zunächst war der Blick auf einen Vertreter des „mächtigen Häufleins“ gerichtet: Alexejewitsch Balakirew, der zusammen mit Borodin, Mussorgski und Rimski-Korsakow die russische Musik von ihren volkstümlichen Würzeln her grundlegend erneuern wollte. Seine „Ouvertüre über drei russische Themen“ erwies sich als ein Stück auf der Suche nach originärem Ausdruck. Etwas flach die aufgereihten Melodien, etwas zu plakativ die Wechsel zwischen lyrischen und derben Momenten, insgesamt mehr Effekt als echtes Gefühl. Die Philharmonie machte das Beste daraus, mit gewohnt klangschönen Holzbläsern, geschlossenem Streichersound, einem piano, das zum Hinhorchen einlud, und einem Forte, das bis zum letzten Platz des Konzilssaals reichte. Der sparsame Beifall galt wohl eher dem Stück selbst als seiner engagierten Darbietung.

Schon bei den ersten Orchestertakten des Violinkonzerts von Tschaikowsky fühlte man sich wieder musikalisch erwärmt und war gespannt auf den Einsatz der italienischen Geigerin Anna Tifu – ein Glücksfall, wie sich herausstellen sollte. Sie wählte ein eher behutsames Tempo, dafür artikulierte sie von Anfang an rhythmisch überaus exakt, was aufhorchen ließ. Das zweite Thema spielte sie mit einer Verklärtheit, die an Mozart erinnerte, in den anspruchsvollen Variationen kostete sie mit Liebe jedes musikalische Detail aus und in der von Tschaikowski früh platzierten Kadenz hielt sie perfekte Intonation bis zum Flageolett-Diskant. Spätestens jetzt begriff man, dass das Konzert zunächst als unspielbar galt.

Das Erstaunliche: Anna Tifu verlor sich auch in der Kadenz nicht im rhythmischen Nirwana, sondern blieb stets am Puls. In den schnellen Läufen der rasanten Stretta brachte sie sogar noch die geforderten Akzente unter. Fantastisch! Kein Wunder, dass schon nach dem ersten Satz spontaner Beifall aufbrandete.

Im zweiten Satz mit seinem schwermütigen Thema, Anklang an die russische Seele, bewunderte man den fein austarierten Bogendruck, mit dem die Geigerin ganz verschiedene Nuancen des Ausdrucks fand. Und im Finale staunten die Zuhörer über die klangintensive Virtuosität und das atemberaubende Tempo, bei dem sich Solistin und Orchester nur selten knapp verfehlten. Starkbeifall und Bravorufe – und eine wunderbar musizierte Zugabe von Johann Sebastian Bach!

Nach der Pause – die Konzentration im Publikum war fast wieder hergestellt – der Blick nach England mit einer Fantasie für Streichorchester von Ralph Vaughan Williams, die 1910 entstand und den Durchbruch für den damals 40-jährigen Komponisten bedeutete. Mit seinen „Variationen über ein Thema von Thomas Tallis“ ehrte Vaughan Williams den großen englischen Renaissance-Komponisten, der im 16. Jahrhundert an der königlichen Kapelle Dienst tat.

Die Raffinesse der Komposition besteht darin, dass Vaughan Williams die phrygische Melodie seines berühmten Vorgängers nicht koloriert, sie stattdessen mit satten Akkordfolgen unterlegt, die gemessen schreitend eine ernste Feierlichkeit verbreiten. Das Ganze ist auf drei verschiedene Orchesterensembles aufgeteilt, die eigentlich – um den Dialog zwischen den Gruppen deutlich werden zu lassen – auch getrennt aufgestellt werden sollten. Das Werk wirkt streng, fast sakral, und ruft sehnsüchtige Erinnerungen wach an das große britische Empire zu Zeiten Elisabeth I.

Kurz vor dem Ende des Stückes der Höhepunkt: Der stille, kammermusikalischen Exkurs durch die Orchestersolisten, ausgehend von der Solobratsche bis hin zum vollständigen Streichquartett.

Doch nicht alle Tutti-Akkorde waren vollständig ausgeleuchtet und man hätte sich bisweilen gewünscht, dass sich die Klangintensität der ersten Pulte nathlos in die hinteren Reihen fortplanzt.

Zum Abschluss – der Blick wanderte wieder zurück in das romantische 19. Jahrhundert – die sinfonische Dichtung „In the South“ von Edward Elgar in Großbesetzung mit verschwenderisch üppigem Aufwand, starkem Blech, Piccoloflöte, Harfe und reichlich Schlagwerk, ein Stück ohne nennenswerte sinfonische Enwicklung, aber mit viel Sehnsucht nach Größe. Zurück kam aber auch die Volkstümlichkeit, das Unbeschwerte, offensichtlich zur Freude des Orchesters und seines Dirigenten Ari Rasilainen, der die fein abgestimmten Register zum Leuchten brachte, mit Verve die Steigerungen anführte und zur Teilhabe am Klangfest aufforderte – ein gelungenes Finale zu einem vielseitigen und interessanten Konzertabend – auch ohne Sinfonie.

Wer sich vor dem Konzert eine Stunde früher einfand, konnte das außergewöhnliche Programm vielleicht noch besser einordnen. Denn in einer exzellenten Einführung bot die neue Intendantin Insa Pijanka historische, gesellschaftliche und biographische Details zu den Werken – auch künftig sehr zu empfehlen!

Die Solistin Anna Tifu wurde 1986 in Cagliari/Sardinien geboren. Sie erhielt ihren ersten Geigenunterricht bereits im Alter von sechs Jahren. Mit zwölf debütierte sie mit Bruchs Violinkonzert Nr. 1 an der Mailänder Scala. Ihr Violinstudium absolvierte sie zunächst an der W.-Stauffer Akademie in Cremona. Ihr Lehrer war Salvatore Accardo. 2004 wechselte sie ans renommierten Curtis Institute of Music in Philadelphia. Als Solistin ist sie mit zahlreichen namhaften Orchestern aufgetreten, darunter das Prager Kammerorchester und das Orchestra RAI of Torino. Sie gewann unter anderem den Internationalen Viotti Valsesia Wettbewerb sowie den Internationalen M. Abbado Wettbewerb in Stresa. (sk)

