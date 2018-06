Rot, so liest man es staunend im Lexikon, Rot ist eine Spezialität des Menschen. Während andere Säugetiere auf diese Herzschmerzfarbe gelangweilt oder gar nicht reagieren, ist der Homo sapiens (also unsereins) sofort auf 180, wenn Rot ins Spiel kommt. Der Film „Ein Mann sieht Rot“ mit dem unvergessenen Charles Bronson muss so heißen, wie er heißt. „Die Frau sieht Gelb“ käme nicht in Frage.

Rot ist wie ein Teppich, den man unter den Füßen wegzieht. Ein Glas Rotwein kann diesen Effekt ebenso erzielen. Noch höheren Blutdruck erzeugt dasselbe Glas, das auf einem weißen Tischtuch vergossen wird – am besten noch bei einer Einladung, wenn man als Gast in einer größere Runde sitzt und dort eigentlich einen möglichst guten Eindruck hinterlassen will. Die Schamesröte steigt ins Gesicht und wandert vom Kinn bis zum Haaransatz, wahlweise auch die Zornesröte.

Dagegen sollten Kardinäle immer ruhiges Blut bewahren. Das verlangt ihre hohe Würde und die weltweit einmalige Anrede: Eminenz. Sie stehen direkt unter dem Papst, der nur Weiß trägt. Vor seiner Wahl war auch der Papst einmal Kardinal und hüllte seinen Körper in Gewänder, deren Rot die Purpurschnecke schenkt. Dieses unscheinbare Geschöpf liefert den rötesten aller Rottöne. Aus dem Sekret des klebrigen Tiers gewinnen Könner jenen ins Violette spielenden Farbton, der an Blut erinnert. Das samtige Rot der Cäsaren.

So könnte man endlos der königlichen Farbe huldigen – wenn nicht die Französische Revolution jede Romantik beendet hätten. Unter dem Fallbeil der Guillotine verlor Ludwig XVI. erst seinen Kopf und dann sein Leben. Am 21. Januar 1793 floss königliches Blut von Henkershand. Die Überraschung war groß, dass König Ludwig XVI. nicht blau blutete, sondern rot – so wie alle anderen Menschen auch. Sein letzter Satz: „Ich wünsche, dass mein Blut das Glück der Franzosen kitten möge.“

Diese Entdeckung demokratisierte die Farbskala. Rot wurde zum Symbol für Revolutionäre. Der Umsturz trug rote Mützen. Auch der Anwalt Friedrich Hecker entdeckte diesen Teil der Palette. Die März-Revolution von 1848 muss man zwar in Gänsefüßchen setzen. Doch eines schafften Hecker und seine Mannen und erstmals auch Frauen: Sie brachten den roten Streifen in der Flagge der Deutschen unter. Damit hatten die Deutschen zwar noch keinen gemeinsamen Staat, aber immerhin einen Dreiklang mit Rot mittendrin. Er hält bis heute: Schwarz-Rot-Gold.

Den Sozialisten war das zu bieder. Sie erfanden die rote Flagge. Fortan stand der rote Banner für die linke Bewegung und den finalen Sieg der Kommunismus. Der wollte sich nicht einstellen, weshalb das rote Tuch im Museum eingelagert wurde. Umso mehr staunten die Karlsruher, als diese Fahne jüngst auf dem Turm des Schlosses wehte. Die Bürger witterten den Umsturz. Vor einigen Tagen wurde das Fähnchen lautlos eingezogen. Es widerspricht der Landesflaggenverordnung, in der rote Flaggen nicht vorgesehen sind. Es sei denn für Staatsbesuch aus China.

Dabei hatte das Tuch lediglich für eine Ausstellung im Schloss geworben, die sich mit der November-Revolution von 1918 beschäftigt. Damals ging es tatsächlich hoch her, der Großherzog war vor 100 Jahren aus Furcht vor roten Umtrieben in den Hegau geflohen. Heute hätte er es wohl ruhiger.

