Scheinwerfer malen bewegliche Bilder auf Bäume und barocke Schlossfassade, der Vollmond scheint und ein lauer Wind streicht über hunderte Zuhörer. Paare nehmen sich in den Arm, Kinder hocken auf den Schultern ihrer Väter, eine junge Frau hat Tränen in den Augen. Auf der Open-Air-Bühne im Tettnanger Schlosspark singt James Blunt: "I am wondering why you let me in, I want you to make me better" – "Ich frage mich, warum du mich eingelassen hast, ich möchte, dass du mich besser machst." Das Lied hat er mit Ed Sheeran in der Schweiz geschrieben, für seine Frau und sein Kind. "You gave me life, dear, and he´s got your eyes" – "Du hast mir Leben gegeben und er hat deine Augen", singt er und ein Meer von Handylampen leuchtet dazu. Blunt sagt, er sei immer nervös bei diesem Lied: "Bei den anderen Liedern wisst ihr ja nicht, wen ich meine."

Gleich darauf folgt ein fetziges "So long Jimmy", bei der Blunt sich Duelle mit der Band liefert und zum Schlagzeuger aufs Podest springt. Live klingt seine Stimme kerniger als auf den CDs und das tut ihr gut. Der Sänger strahlt Energie und gute Laune aus, so dass statt des melancholischen Barden ein nachdenklicher, aber handfester Musiker das Publikum für sich einnimmt.

Der Abend ist eine bunte Mischung. Sanfte Balladen wie "Good bye my lover" oder "Same mistake" wechseln mit lebhaftem Pop, bei "Someone singing along" oder "Did you forget to call me" klatscht das Publikum gleich mit. Dazwischen streut Blunt leichte Sommerhits wie "Postcards" und Prisen britischen Humors: "Ich weiß, ihr seid wegen der romantischen Lieder hier oder eure Frauen haben euch dafür mitgenommen!" Den Griff zur Ukulele kommentiert er: "Das ist meine Lieblingsgitarre, mit der sehe ich groß aus. Ich bin eher klein, daher platziere ich meine Band weit hinten auf der Bühne."

Der Liebling des Publikums bleibt "You´re beautiful", sein Nummer-Eins-Hit von 2004. Er beschreibt große Gefühle und einen Augenblick in der U-Bahn. Die Zuhörer jubeln bei der Einleitung, singen ganze Passagen mit und zünden Wunderkerzen an. Bei der Melodielinie von "Ok" machen sie so ausdauernd mit, dass sich die Band in aller Ruhe von der Bühne schleicht. Der Riesenchor auf der Wiese lässt sich nicht beirren, bis sie für drei Zugaben zuückkehrt. Den Refrain von "Bonfire Heart" singt Blunt nur mit seinen Fans. "People like us, we don´t need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts" – "Leute wie wir brauchen nicht viel, nur jemand der unser Lagerfeuerherz entzündet".

