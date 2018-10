Herr Rietzschel, mit Ihrem Roman-Debüt Sie der Sachsen-Versteher der Nation geworden. Wie gefällt Ihnen das?

Den Sachsen-Versteher habe ich mir ja nicht selbst angedichtet. Der kommt von außen. Und wahrscheinlich sagt es mehr über diejenigen aus, die mich so bezeichnen, als über mich selbst.

Was sagt es über sie aus?

Dass sie Sachsen bisher offenbar nicht wirklich kannten. Immer, wenn es in diesem Land zu fremdenfeindlichen Übergriffe kommt, fahren Journalisten hin, berichten kurz und fahren nach wenigen Tagen wieder weg. Das ist einfach nicht nachhaltig. Ich hatte deshalb immer darauf gewartet, dass mal jemand einen Roman darüber schreibt: Das Thema lag doch eigentlich auf der Hand. Jetzt habe ich es eben selbst getan.

In der ländlichen Region, die Sie beschreiben, arbeiten die Menschen als Elektriker, Kfz-Mechaniker oder Krankenschwestern – alles ganz solide Berufsziele. Es gibt weder Top-Manager noch darbende Künstler, keine Durchmischung der Gesellschaft.

Die Top-Manager sitzen nun mal alle im Westen. In Sachsen dagegen haben wir klassische Arbeiterfamilien, die sich nach der Wende erst ans kapitalistische System gewöhnen mussten und damit auch an die Möglichkeit, arbeitslos zu werden. Da geht man den sicheren Weg und sagt seinen Kindern: Macht eine Ausbildung!

Einerseits nimmt Sachsen in allen Bildungsstatistiken Spitzenplätze ein. Andererseits machen die so gut ausgebildeten jungen Menschen dann keine Karriere.

Ja, und mehr noch: Wer hart arbeitet und Steuern zahlt, erwartet, dass der Staat das Gleiche tut, damit sich die Lebensverhältnisse verbessern. In Sachsen aber wird alles nur immer maroder. Der Anschluss ans schnelle Internet bleibt aus, die Fernstraße wird nicht gebaut, Schulen müssen fusionieren. Das passt alles nicht zu der von Ihnen beschriebenen Leistungsgesellschaft.

Aber in Dresden und Leipzig hat sich doch vieles gebessert!

Das sind die Leuchttürme, in die man tatsächlich investiert hat. Die Hälfte der Bevölkerung lebt aber auf dem Land. Und diese Menschen sind es auch, die nach Dresden zu Pegida gehen oder in Chemnitz gegen Fremde aufmarschieren.

Literatur Sumpf aus Verschwörungstheorien, Zukunftsangst und Rachegelüsten: So müssen wir Sachsen verstehen Das könnte Sie auch interessieren

War die Wirtschaftsförderung nach der Wende fehlgeleitet?

Die Strategie lautete: Ihr Unternehmer, kommt alle her, hier gibt es billige Arbeitskräfte, und ihr braucht keine Gewerbesteuer zu zahlen! Was das langfristig bedeutet, wird erst jetzt deutlich: Die Bürger haben zu wenig Geld, und auch die städtischen Kassen sehen von den Unternehmen kaum einen Cent. Wie will man unter solchen Bedingungen eine Infrastruktur aufbauen? Oder gar Kultur fördern?

Was wäre die Alternative gewesen?

Sachsen hatte einmal eine Spitzenindustrie …

Na ja …

Dass die nach Jahrzehnten der Planwirtschaft marode war, ist ja unbestritten. Aber es gab zumindest Leute, die Ahnung von ihren Jobs hatten. Diese Menschen müssen heute erleben, dass sie nur noch als Arbeiter zweiter Klasse gelten.

Fehlt mit den eigenen Unternehmen auch der Stolz? Die Helden Ihres Romans blicken in ihrem Alltag ständig auf eine verfallene Schamotte-Fabrik, die mal der ganze Stolz der Region gewesen ist.

Was man im Westen nicht versteht: Bei den Betrieben im Osten handelte es sich nicht einfach nur um Fabriken. In der Planwirtschaft waren sie auch dafür verantwortlich, Kultur und Sport zu fördern. Hier wurde Theater und Fußball gespielt. Wenn so ein Betrieb verschwindet, ist auch die Kultur weg. Jetzt müsste der Staat einspringen, tut er aber nicht. Eine komplette soziale Infrastruktur ist plötzlich einfach verschwunden!

Bei der Lektüre Ihres Buchs fragt man sich aber mitunter auch, warum die Menschen nicht selbst mehr aus ihrer Heimat machen. Liegt das daran, dass Eigeninitiative und Mitbestimmung in der DDR nicht gefragt war?

Auch das ist ein typisches Missverständnis. DDR-Bürger hatten in ihren Betrieben viel mehr Mitspracherechte als im Staat. Wenn dich im Berufsalltag etwas gestört hat, wusstest du die Gewerkschaft an deiner Seite – und auch die Partei. Du hattest als Arbeiter deine Rechte und musstest nicht befürchten, wegen einer Beschwerde gleich entlassen zu werden. Das lag daran, dass das Kollektiv und der Betrieb über alles gingen.

In manchen Unternehmen westlicher Prägung sieht das anders aus.

Allerdings. Viele Menschen mussten nach der Wende erkennen, wie gefährlich es sein kann, sich mit einem Vorgesetzten anzulegen. Da setzt dann das Nachdenken ein: Muss ich mich jetzt nicht viel systemkonformer verhalten als früher?

Mit den Sorben gibt es in Sachsen eine Minderheit, die – so jedenfalls beschreibt es Ihr Roman – schon seit geraumer Zeit ausgegrenzt wird. Fand hier eine Konditionierung statt, die wir heute im Umgang mit Flüchtlingen beobachten können?

Die Sorben sind eine homogene Gruppe mit eigener Sprache und eigener Religion. Viele Menschen in Sachsen waren nach der Wende verunsichert: Darf ich jetzt stolz sein auf dieses Deutschland oder nicht? Wenn Sie in einer solchen Situation täglich mit einer Gruppe konfrontiert sind, die ihre Traditionen und Symbole ganz selbstverständlich vor sich herträgt, entsteht Neid.

Der ehemalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist selbst Sorbe. Hat er sich wegen Befangenheit so schwer damit getan, den Rechtsradikalismus im Land als solchen anzuerkennen?

Nein, das liegt an der Attitüde der sächsischen CDU, sich lieber um den guten Ruf des Landes zu sorgen, als sich den Tatsachen zu stellen. Seit zwei Jahren läuft eine vom Freistaat Sachsen mit 14 Millionen Euro finanzierte Image-Kampagne: "So geht sächsisch." Was hätten wir mit diesem Geld alles erreichen können, wenn wir es in die Prävention von Rechtsextremismus gesteckt hätten?

Woher kommt dieses rechte Denken? Sie beschreiben, wie ein an der Schule auf einen Stein geschmiertes Hakenkreuz mit Tüchern abgedeckt wird, und das war's dann. Eine wirkliche Diskussion über die Bedeutung dieses Symbols findet gar nicht statt.

Das liegt an der DDR-Vergangenheit. Der Holocaust wurde nie thematisiert, weil man sich als faktisch antifaschistisch verstand. Der Faschismus galt als Endstufe des Kapitalismus, also konnte es ihn nur im Westen geben. Zwar hat man mit Schülern das KZ Buchenwald besucht. Dabei ging es aber nicht darum, ihnen die Verbrechen des Nationalsozialismus nahezubringen. Ziel war allein, der dort inhaftierten KPD-Leute zu gedenken, die 1945 den Aufstand probten.

Sie kommen selbst aus Sachsen. Wie ist Ihr Roman bei Ihnen zu Hause angekommen?

Ich hatte Angst, dass ich als Nestbeschmutzer gelten könnte. Das ist aber nicht eingetreten. Ich glaube, man merkt, dass mir die Menschen am Herz liegen. Ich beschreibe zwar ein Problem, versuche ja aber auch, Verständnis für die Ursachen zu wecken.

Zur Person Lukas Rietzschel, geboren 1994, stammt aus der sächsischen Oberlausitz und ist in Kamenz aufgewachsen. In Kassel studierte er Politikwissenschaft und Germanistik, in Görlitz Kulturmanagement. Seine erste Veröffentlichung als Autor hatte er 2012 im „Zeit“-Magazin. Seither sind mehrere Texte von ihm in verschiedenen Anthologien erschienen. Rietzschels Roman-Debüt „Mit der Faust in die Welt schlagen“ hat in den vergangenen Wochen bundesweit Aufsehen erregt – fast über Nacht wurde der 24-Jährige zum viel gefragten Experten des Ostens.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein