Paul Klee bewunderte ihn. Auch August Macke, der zeitweise in Kandern im Markgräflerland lebte, sowie der Maler der Tiere, Franz Marc – neben Wassily Kandinsky Mitbegründer der Gemeinschaft „Der Blaue Reiter“, waren von Robert Delaunay angetan. Vor allem dessen Gebrauch der Farben faszinierte sie. Die drei Künstler besuchten ihn 1912 in seinem Atelier in Paris, damals die unumstrittene Hauptstadt der Kunst.

Dass Delaunay auch Mitglied der Künstlergruppe wurde, war konsequent – Kandinsky hatte ihn angeworben. Die erste Ausstellung der Gruppe fand im Dezember 1911 in München statt. Delaunay war der erfolgreichste Künstler. Er konnte drei Bilder verkaufen, darunter ein Gemälde aus der Eiffelturm-Serie, das der Berliner Industrielle und Kunstmäzen Bernhard Koehler erwarb.

So malte sich Robert Delaunay 1909 selbst (Öl auf Leinwand, 73 x 60 cm). | Bild: Centre Pompidou / MNAM-CCI / RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Die Eiffelturm-Serie gehört zu den Prunkstücken Delaunays, der als der pariserischste Maler seiner Generation galt. Kein Wunder also, dass das Kunsthaus Zürich dem Komplex „Robert Delaunay und Paris“ jetzt eine Ausstellung widmet. Wobei nicht nur das Paris am Beginn der Moderne mit seinen Dächerlandschaften, Straßenschluchten und Kirchen im Blickpunkt steht, sondern auch Porträts von Delaunays Freunden sowie seine Bilder zu den Themen Sport, Reklame und Luftfahrt. Die Zürcher Ausstellung verwöhnt ihre Besucher: 80 Werke sind ausgestellt, ergänzt um Fotografie und Filme der Zeit.

1889 nach Plänen von Gustave Eiffel erbaut, war der Eiffelturm mit 324 Metern das höchste Bauwerk der Welt. Als Delaunay 1909 mit seinem Zyklus begann – er malte die filigrane Eisenkonstruktion gut 30 Mal –, gab es Überlegungen, das Monument abzureißen. Der Turm war umstritten. Die Technik der Moderne, Geschwindigkeit und Bewegung waren aber nicht aufzuhalten. 1892 bekam Paris eine elektrische Straßenbeleuchtung – die Nacht wurde zum Tag. 1909 überflog Louis Blériot mit einem Propellerflugzeug den Ärmelkanal – eine Sensation. Ihm widmete Delaunay mehrere Bilder, zwei davon hängen in Zürich („Hommage à Blériot“, 1914).

"La Tour Eiffel et l‘avion" ("Der Eiffelturm und das Flugzeug", 1925, Öl auf Leinwand, 155 x 95 cm). | Bild: Galerie Le Minotaure Paris

In Eiffels Turm hatte Delaunay für sein Temperament, seine Theorie, sein Kunst- und Lebensgefühl ein adäquates Spielfeld entdeckt. Was für Georges Braque, Pablo Picasso und ihre kubistischen Versuchsanordnungen die Obstschale und die Gitarre waren, das war für ihn der Turm aller Türme: Symbol einer neue Zeitrechnung. Er gab das Bauwerk nicht in seiner räumlichen Logik wieder, sondern zerlegte den eisernen Turm in einzelne Splitter und Facetten. Mit dieser Methode wollte Delaunay die Wirklichkeit neu erfinden. Immerhin gelang es ihm auf diese Weise, die vielfältige optische Erfahrung beim Betrachten des Turms im Bild spürbar zu machen. Noch Jahre später beschäftigte ihn das Bauwerk, er stellte es sogar von oben dar („La Tour Eiffel et jardin du Champ-de-Mars“, 1922).

„La Tour Eiffel et jardin du Champ-de-Mars“ ("Der Eiffelturm auf dem Marsfeld", 1922, Öl auf Leinwand, 178,1 x 170,4 cm). | Bild: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden / Smithsonian Institution Washington DC / Lee Stalsworth

Ein anderer Unterschied zur erstarrten kubistischen Lehre der Altmeister war die Verwendung der Farbe. Seine Eiffelturm-Bilder sind nicht aus Formen, sondern aus Farben zusammengesetzt. Delaunay entwickelte die Farbstudien von Paul Signac und Georges Seurat weiter, er machte sich Erkenntnisse des Farbtheoretikers Michel Eugène Chevreul zu Eigen und kam so zu seiner auf Kontrasten basierenden abstrakten Bildsprache, mit der er eine zeitgemäße Dynamik formulieren konnte. Anders gesagt: In Delaunays avantgardistischer Malerei wurde die Farbe um ihrer selbst Willen eingesetzt.

Die Eiffelturm-Serie war einer von mehreren Zyklen, an denen Delaunay parallel arbeitete. In der Serie der sieben Bilder des Chor-Umgangs der spätgotischen Kirche von Saint Séverin im Pariser Quartier Latin – das Kunsthaus Zürich zeigt fünf davon – gelang Delaunay 1909 der Durchbruch auf der Suche nach einer neuen Ästhetik. In dem durch die Fenster der Kirche einfallenden Licht stürzt sowohl die Architektur als auch die traditionelle Perspektive absichtsvoll zusammen. Die Farbe – von Grünblau bis Gelb – organisiert sich in durch das Licht bestimmten Zusammenhängen. Auch an einer Serie von Fenster-Bildern arbeitete Delaunay ab 1912. Zürich zeigt einige davon.

Spiel mit dem Licht: „Saint Séverin“ (1909, Aquarell und Bleistift auf Papier, 47,8 x 34 cm). | Bild: Museum of Fine Arts Boston

Delaunays Freund Guillaume Apollinaire nannte diese Sonderform des Kubismus Orphismus. In Anspielung auf Orpheus, den Sänger und Dichter der griechischen Antike, wollte er das Musikalische und Lyrische andeuten, das er im Werk Delaunays verwirklicht sah. Der Künstler selbst bezeichnete seine Bilder lieber als „peinture pure“ (reine Malerei) und „Cubisme écartelé“ (zerteilter Kubismus) – ein Konzept, das seine Vollendung in der nahezu abstrakten Serie der „Formes circulaires“ von 1913 fand. Auch Delaunays „Disque“, in dem er alle erkennbaren Bezüge auf eine sichtbare Welt vermeidet und stattdessen eine Darstellung prismatischer Lichteffekte liefert, zählt die Zürcher Kuratorin Simonetta Fraquelli dazu.

Wie weit „Disque“ auf folgende Generationen wirkte, zeigt die Pop-Art der 1950er-Jahre. Jasper Johns‘ Zielscheiben („Targets“) haben in diesem Meisterwerk ihr Vorbild. Man tut Delaunay nicht unrecht, wenn gesagt wird, dass nur die Bilder, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, die Kunst der Moderne rockten. Die Jahre danach waren von Improvisation und Überlebenskampf geprägt. Den späteren Werken fehlt der revolutionäre Furor der frühen Jahre.

Der Künstler und die Ausstellung Robert Delaunay wurde 1885 in Paris geboren, er starb 1941 in Montpellier. Aus seiner Beschäftigung mit dem Kubismus entwickelte er den Orphismus – eine Malweise, die die Simultanität der Sinneseindrücke erfassen sollte. Bewegung, Licht und Rhythmus sollten die Kompositionen bestimmen. Zeitweise gehörte Delaunay der Gruppe „Der Blaue Reiter“ an. Ab 1921 unterhielt er enge Beziehungen zu den Dadaisten. Er war mit Sonia Terk verheiratet, ebenfalls eine renommierte Künstlerin. Die Ausstellung „Robert Delaunay und Paris“ ist bis zum 18. November 2018 im Kunsthaus Zürich zu sehen. Geöffnet ist Dienstag und Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.

