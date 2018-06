Wann die Zeit gekommen ist aufzuhören, dafür haben viele Menschen gerade in Führungspositionen wenig Gespür – ob es sich dabei um Politiker handelt, die an ihrem Stuhl kleben, oder um Dirigenten, die mit 78 Jahren noch mal einen neuen Vertrag unterschreiben. Einzusehen, dass die Zeit um ist, ist ein schwieriges Unterfangen. Umso mehr Respekt ringt einem die Entscheidung einer großen Dame ab, die nun bekanntgegeben hat, dass sie aufhört: Die österreichische Autorin Christine Nöstlinger will keine Kinderbücher mehr schreiben. Der Grund: Die 81-jährige findet, sie habe das Verständnis für die heutige Lebenswelt junger Menschen verloren. „Wie soll ich denn wissen, was Kinder bewegt, wenn sie einen halben Tag lang über dem Smartphone sitzen und irgendetwas mit zwei Daumen darauf tun?“ Eine Frage, die sich auch jüngere Menschen als sie stellen dürften.

Anstatt also Kinderfiguren zu entwerfen, die ihre Bezugspersonen nicht mehr in der Großeltern-Generation suchen, sondern auf Instagram, gibt Nöstlinger lieber auf. Eine Geschichte vom Franz, der auf dem Schulhof Schlägereien mit dem Handy filmt und anschließend auf Facebook stellt, wäre aus ihrer Feder tatsächlich irgendwie seltsam. Dabei gehörte es gerade zu ihrem Markenzeichen, dass sie ihre Geschichten aus dem Alltag schöpfte. Eben weil sie so lebensnah waren, funktionieren sie heute nicht mehr: „Meine eigene Kindheit ist schon eine historische und die meiner eigenen Kinder auch schon bald“, erklärt Nöstlinger. „Es ist alles sehr, sehr anders geworden, und ich verstehe es nicht mehr.“ Es ist eine irgendwie traurige Einsicht.

Es fragt sich natürlich, ob nicht die meisten Kinderbücher in einer eher stilisierten und wirklichkeitsfernen Welt spielen, selbst wenn sie vorgeben, den Kinder-Alltag aufzugreifen. Schon Astrid Lindgrens „Kinder von Büllerbü“ spielen in einer Land-Idylle, in der das Leben zwar als arm und hart, aber gerade deswegen auch als ehrlich und glücklich verklärt wird. Und auch in der gegenwärtigen Kinder-Literatur dürfte das Smartphone, ganz im Gegensatz zum echten Leben, eine eher untergeordnete Rolle spielen. Ein bisschen geht es eben doch immer darum, nicht nur das zu beschreiben, was ist, sondern auch, wie es sein sollte. Und da kommen Kinder und Jugendliche, die den ganzen Tag vor Computer, Fernseher oder Smartphone hängen, eben nicht unbedingt vor. Jedenfalls nicht als Vorbilder. Christine Nöstlinger aber hat andere Ansprüche an ihre Literatur. Und zieht daraus die Konsequenz. Das ist bedauerlich, aber auch sehr ehrlich.

