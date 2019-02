von Jana Mantel

Renata Jaworska malt nicht einfach nur Bilder, das wäre viel zu wenig. Sie verfolgt einen Auftrag und möchte die Menschen mit ihrer Kunst aufrütteln. Insofern versteht sie sich als eine Kämpferin, die malt, weil sie malen muss, weil sie den inneren Drang verspürt, sich mit ihrer Malerei auszudrücken.

Geboren wurde sie 1979 in Zwolen (Polen). Das Handwerkszeug hatte sie bereits mit 19 Jahren in der Tasche, denn wie ihre Schwester besuchte sie in Polen ein Kunst-Lycee, wo sie auch das Abitur machte. Dort wurde ihr alles beigebracht, was man klassischerweise als Künstlerin braucht: Farblehre, Zeichnen, Malen, Bildkomposition, Kunstgeschichte und so weiter und so fort. Aber das, was sie wirklich suchte, brachte man ihr dort nicht bei: das freie Arbeiten. Ganz explizit wollte sie deshalb ihr Kunststudium in Düsseldorf bei Prof. Jörg Immendorff beginnen, ihm fühlt sie sich künstlerisch verbunden. Und tatsächlich: Im Jahr 2000 bekommt sie einen der fünfzig heiß begehrten Studienplätze bei ihrem Wunschprofessor.

Seelenverwandt mit Immendorf

Beide Künstler teilen die Idee, dass Kunst dazu da ist, etwas zu bewegen, etwas anzustoßen. Beide, Immendorff und Jaworska, sind davon überzeugt, dass Kunst eine Kraft in sich trägt, nämlich die, revolutionäre Ideen zu den Menschen zu tragen. „Die Menschen sind heutzutage so passiv, so oberflächlich“, beklagt sich Renata Jaworska. „Sie sollten sich mehr bewegen, etwas bewegen! Sie sollen ihre Träume leben, ihren Vorbildern nacheifern, eine eigene Position vertreten!“

Geradezu kämpferisch vertritt sie ihre Meinung und tatsächlich hat sie selbst genau das getan: Sie ist ihrem Vorbild Jörg Immendorff nach Deutschland gefolgt, hat bei ihm studiert, viel von ihm gelernt und sich von ihm verstanden gefühlt. „Er wollte auch immer etwas anstoßen mit seiner Kunst!“, erinnert sie sich an ihre Studienzeit. Oft habe er sie und ihre Mitstudenten angestachelt: „Attacke! Auf die Barrikaden! Bewegt euch!“

Gesellschaftliches Engagement

Diese energische Haltung, die unbändige Energie und auch das gesellschaftliche Engagement ist Renata Jaworska geblieben, sie beklagt die allzu oberflächliche heutige Generation Mensch und möchte mit ihrer Kunst etwas aussagen und bewegen. „Es gibt so viele Probleme und Themen um uns herum, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll“, überlegt sie laut, „aber man kann immer auch im Kleinen beginnen!“ Und das tut sie mit ihren Bildern und mit voller Hingabe.

So arbeitet sie ihre eigenen Themen auf, wie zum Beispiel Heimat oder Fremdheit, und trifft damit genau den Nerv der heutigen Zeit. „Natürlich haben meine Bilder auch einen ästhetischen Wert, aber viel wichtiger ist mir der inhaltliche Aspekt meiner Arbeiten“, erklärt sie ernsthaft. So finden sich in der Serie „Karten und Gebiete“ viele Orte, an denen sie selbst schon war. „Ich zeichne aus der Erinnerung heraus“, erklärt sie ihre Vorgehensweise: „Maßstäbe und tatsächliche Entfernungen spielen dabei keine Rolle. Ich zeichne die Orte mit den wichtigen Punkten oder Wegen so, wie ich sie ganz subjektiv erlebt habe. Es ist wie ein imaginäres Abrufen eines Stadtplanes.“

Eine Arbeit aus der Serie "Karten und Gebiete". Darauf zeichnet Jaworska Wege und Orte nach, an denen sie selbst schon gewesen ist. | Bild: Marcus Schwier

Jaworska verfremdet ihr wichtige Orte so, dass die echten Wege für niemanden nachvollziehbar sind. Meist mit Linien, denn diese erscheinen der Künstlerin klar und offen, während Farbe für sie nicht so kontrollierbar ist und eher dazu da ist, die Linien zu unterstützen. So entstehen großformatige Arbeiten, die auf den ersten Blick etwas wirr anmuten, aber beim genaueren Hinschauen eine Struktur erahnen lassen. Wie sehr kann man sich an fremden oder auch bekannten Orten verlieren, im Wirrwarr der Straßen oder sogar im Durcheinander der eigenen Gedanken und Gefühle?

Migration und Sprache

Manchmal, wenn ihr die Kraft eines Bildes nicht stark genug erscheint, arbeitet sie mit anderen künstlerischen Mitteln wie zum Beispiel Videoprojekten. Auch da stehen gesellschaftskritische Themen im Fokus wie Migration, Religion und Sprachbarrieren. So hat sie verschiedene Vertreter von unterschiedlichen Nationen vor Picassos Meisterwerk „Guernica“ die jeweiligen Nationalhymnen rezitieren lassen, und zwar gleichzeitig. „Es war interessant, zu sehen, wie sehr jeder der Projektteilnehmer versucht hat, den anderen mit seiner Stimme in der jeweils eigenen Sprache zu übertönen. Und das, obwohl das Projekt in London stattfand und Englisch als gemeinsame Sprache bei allen präsent war.“ Das Ziel, die Menschen mit ihrer Art von Kunst aufzurütteln, hat sie weiter fest im Blick und dabei geht sie auch auf die Barrikaden!