UNESCO vor 2 Stunden

Reggae und Parfümkunst sollen immaterielles Kulturerbe der Menschheit werden – Unesco entscheidet ab Montag auch über deutschen Vorschlag des Blaudrucks

Der jamaikanische Reggae und die Parfumkunst aus Südfrankreich bewerben sich in diesem Jahr bei der Unesco um den Titel „immaterielles Kulturerbe der Menschheit“. Sie gehören zu 40 Traditionen, Künsten und Handwerken, über die das zuständige Komitee der UN-Kulturorganisation in der kommenden Woche entscheidet. Deutschland, Österreich und drei andere Länder treten mit dem mehr als 300 Jahre alten Färbeverfahren des Blaudrucks an.