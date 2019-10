von Steffen Rüth

Frau Bakken, „Things You Leave Behind“ ist nicht nur ihr erstes Album seit dem Tom-Waits-Coverplatte „Little Drop Of Poison“ vor fünf Jahren, sondern zugleich das erste, das Sie als Mutter veröffentlichen. Wie hat Ihr Sohn, der jetzt fünf ist, die neuen Lieder beeinflusst?

Gar nicht so sehr. Was daran liegt, dass ich die meisten Stücke schon vor dem Waits-Projekt geschrieben hatte, und zwar in New York, im Jahr 2012. Während einer Zeit, in der ich noch ganz allein war. Aber unseren Tour-Alltag prägt er sehr.

Wie das?

Mein Mann ist Schlagzeuger in meiner Band. Wir nehmen den Kleinen mit, normalerweise macht das Reisen mit ihm auch wirklich Spaß. Nur während der letzten Tournee war er ein bisschen knatschig. Er wollte nicht, dass ich abends auf die Bühne gehe. Er findet auch, ich würde zu laut singen. Aber mittlerweile singt er selber total gerne und spielt schon Gitarre. Er fühlt sich wie ein kleiner Rockstar.

Sie gingen bereits 1995 nach New York, um dort Ihre musikalische Laufbahn zu beginnen, was Ihnen auch sehr gut gelang. Warum sind Sie zurückgekehrt?

Ich brauchte eine Veränderung. Ich lebte zuvor zwei Jahre lang zurückgezogen auf einem Bauernhof im schwedischen Skane. Ich wollte mir damals Ruhe gönnen, aber dann war es auch genug. Ich wollte wieder Menschen sehen, und nicht immer nur Pferde (lacht). Ich war dabei, einzuschlafen, kreativ und überhaupt. Also folgte ich, wie so gut wie immer im Leben, meiner Intuition und meiner inneren Stimme und ging wieder nach Manhattan, wo ich mich jahrelang sehr wohl gefühlt hatte.

War das Gefühl noch da?

Nein, das New York von heute hat mit dem New York der späten Neunziger kaum noch etwas gemeinsam. Die Stadt hat sich komplett geändert, aber ich mich auch. Die Ecke, in der ich damals lebte, ist jetzt sehr nobel und wohlhabend, die Bewohner plötzlich nur noch halb so alt wie ich. Die Künstler waren längst weggezogen, der Spaß war vorbei. Trotzdem gelang es mir, meine künstlerische Schaffenskraft in New York wiederzubeleben. Ein Jahr blieb ich dort, verbrachte sehr viel Zeit allein, war ein bisschen einsam und fast schon antisozial. Das war schon speziell in so einer vollen Stadt, und irgendwie fand ich das ganz cool. In diesem Zustand, den ich alles in allem genoss, gelang es mir, wieder viel mehr Songs zu schreiben als all die Jahre zuvor.

Nach einem Jahr New York sind Sie nach Oslo gezogen.

Ja. Eremitin hin oder her – ich lernte in New York meinen Partner kennen. Einen echten norwegischen Jungen. Vorher war ich lange Single, ich fand das auch okay, und irgendwie war ich sowieso nie diejenige, bei der es in der Liebe so toll funktionierte. Tja, und dann traf ich ihn und wusste: Er ist es. Wenig später war ich schwanger, womit ich mit Mitte 40 nun wirklich nicht mehr gerechnet hätte. Ich wollte das Kind in Norwegen zur Welt bringen, jetzt leben wir am Rande eines großen Parks, es ist herrlich.

Im Titelsong „Things You Leave Behind“ singen Sie „I am Norwegian, I like my men on ice“ – wie ist das denn bitte gemeint?

(lacht): Wir norwegischen Frauen sind ziemlich tough. Besser, du legst dich nicht mit uns an. Wir treten Leuten gerne in die Eier, wenn es nicht anders geht. Wir wissen, was wir wollen. Heute weiß ich allerdings auch die femininen Aspekte meiner Persönlichkeit stärker zu schätzen als früher. Ich verstecke meine weiche Seite nicht mehr so wie früher.

Ihr Mann ist als Schlagzeuger praktisch Ihr Angestellter. Sorgt das für Konflikte?

Nein. Ich will mich nicht brüsten, aber ich glaube, dass wir als Norweger in diesen Fragen etwas weiter sind als ihr. Gleichberechtigung ist bei uns seit langem sehr wichtig, auch schon, als ich aufwuchs, bei uns in der Familie beispielsweise. Ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass man mir etwas nicht zugetraut hat, weil ich eine Frau bin. Ich habe immer meine eigenen Entscheidungen getroffen.

Etwa das Wirtschaftsstudium abzubrechen, um Sängerin zu werden?

Ja. Damals war ich noch zu jung und zu unerfahren, um vor irgendetwas Angst zu haben. Heute ist die Furcht stärker. Auf der Bühne empfinde ich sie gar als positiv, denn sie zwingt mich dazu, mich hundertprozentig zu konzentrieren.

Was hat Sie zum eher dunklen Stück „Hotel St. Pauli“ bewogen?

Ich liebe Filmmusik und überhaupt Filme. Als Jugendliche ging ich sonntags ganz oft ins Arthouse-Kino, guckte mir Fassbinder und solche Sachen an. Und ungefähr mit 14 sah ich einen sehr, sehr verstörenden norwegischen Film im Kino. Eben „Hotel St. Pauli“, und am Ende kommt dann dieser Song, den ich nie vergessen habe. Ich kontaktierte den Komponisten des Soundtracks, er schickte mir das Lied in seiner 35 Jahre alten Version, und ich nahm es neu auf.

Ist eigentlich auch der Song „Yankee Days“ in Ihrer Zeit in New York entstanden? Und warum singen Sie darin über Jimmy Carter?

Nein, „Yankee Days“ ist das jüngste Lied der Platte, das entstand in Oslo. Jimmy Carter war in meiner Kindheit der erste Amerikaner, an den ich mich erinnere. Ich fand ihn fantastisch, diese weißen Zähne und dieses Lächeln. Ich dachte, alle Amerikaner sind so liebenswert wie er. Jimmy Carter ist für mich auch eine Metapher für die sorglosen und fröhlichen Tage, die ich als Kind in den Siebzigern erleben durfte.

Zur Person

Rebekka Bakken wurde 1970 in Oslo geboren. Sie wird gern fälschlicherweise als Jazz-Sängerin bezeichnet, dabei ist sie eine Singer/ Songwriterin, die sich stimmlich und stilistisch vom Jazz hat inspirieren lassen. Nun kommt Bakken mit ihrem aktuellen Album „Things You Leave Behind“, einem Werk von betörend dunkel-herber Schönheit, auf Tournee. Bei uns zu erleben ist sie am Montag, 4. November, und Dienstag, 5. November, jeweils 20 Uhr im Rahmen von „Jazz am See“ in Allensbach (ausverkauft). Am Freitag, 8. November, 20 Uhr, gastiert sie im Rahmen des Landes-Jazzfestivals in Ravensburg im Bärengarten. Hier gibt es auch noch Tickets unter http://www.ljf.jazztime-ravensburg.de. (rüt)