Wenn es einen Beweis braucht für die Anschlussfähigkeit klassischer Musik an unsere Gegenwart, dann ist es Johannes Brahms’ 3. Symphonie. Besonders der melancholisch grundierte, zugleich schwelgerische dritte Satz klingt wie der Soundtrack für eine schwärmerische Liebe. Kein Wunder, dass Regisseure auf der Suche nach passender Filmmusik immer wieder auf diesen Satz zurück kommen. Und selbst Carlos Santana hat sich der Melodie für seinen Song „Love of My Life“ bedient.

Also rein ins Konzert, zuhören, fallen lassen. Für einen Dirigenten wie Marcus Bosch, der Brahms’ 3. Symphonie nun mit der Südwestdeutschen Philhamonie spielte, liegt die Sache allerdings nicht ganz so einfach. Werke mit einem hohen Bekanntheitsgrad bergen stets die Gefahr, sich allzu sehr auf das Bekannte zu verlassen und eingefahrenen Wegen zu folgen, anstatt eigene Fragen an die Musik zu stellen.

In einem kleinen Video-Interview für die Philharmonie hat Bosch erzählt, er habe das Orchester nach dessen eigener Aussage zunächst mal aus der Komfortzone herausgeholt – und das ist durchaus positiv gemeint. Schließlich versucht der Dirigent, dessen Arbeit mit der Philharmonie immer wieder zu beglückenden Ergebnissen führt, für die Brahms-Symphonie mal sämtliche Spieltraditionen hinter sich zu lassen.

Schon der Zugriff auf den ersten Satz ist beherzter als sonst oft. Bosch wählt ein zügiges Tempo, das dem ausgreifenden Hauptthema das Pathos nimmt und es eher in die Nähe von Schumanns überbordender Rheinischer Symphonie rückt. Trotzdem geht Bosch in die Vollen, dreht die Bässe auf, treibt das Orchester auch mal vor sich her. Er fordert alles und das Orchester gibt, was es kann – federnde, samtige Streicher, musikantische (wenn auch nicht immer hundertprozentig saubere) Bläsersätze.

Der dritte Satz darf schließlich so schwelgerisch daher kommen wie man es sich wünscht. Die gesamte Sinfonie rollt aber auf den letzten Satz zu. Bosch lässt hier den Hexenkessel brodeln – bevor die Musik am Schluss doch noch zu einem ruhigen Ausklang findet.

Aus ganz anderem Holz geschnitzt ist Carl Maria von Webers zweites Klarinettenkonzert. Es ist ein Schaustück, das auf das Können von Webers Klarinettistenfreund Heinrich Bärmann zugeschnitten war. Was dieser gekonnt haben muss, zeigte nun der junge griechische Klarinettist Dionysis Grammenos. Schon die ersten Töne umreißen den riesigen Ambitus, der nun mit virtuoser Geläufigkeit gefüllt wird.

Legt Grammenos im ersten Satz noch etwas Schärfe in den Ton, entspinnt er im zweiten Satz eine weit ausgreifende Melodielinie im unendlichen Legato. Hier hört man auch den Opernkomponisten Weber, wenn er die Klarinette wie in einem Rezitativ deklamieren lässt. Im letzten Satz („Alla polacca“) präsentiert Grammenos die Klarinette als bodenständiges, gleichwohl hoch virtuoses Volksmusikinstrument. An Mozarts berühmtes Klarinettenkonzert kommt diese Komposition zwar nicht heran, dennoch eignet es sich bestens dafür, um die Möglichkeiten auf dem Instrument zu demonstrieren.

