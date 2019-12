von Steffen Rüth

Mr. Townshend, was halten Sie vom Altwerden?

Ich mag das Wissen, das sich mit den Jahren in einem sammelt. Die Weisheit wird größer. Ich mag auch die immer besser werdende Intuition. Ich glaube sogar daran, dass wir mit dem Alter gewisse hellseherische Fähigkeiten entwickeln. Der Song „I Don‘t Wanna Get Wise“ jedenfalls dreht sich eher darum, eben nicht zu altersweise sein zu wollen, da ein alter Knacker alle anstrengt. (lacht) Alt zu werden ohne alt zu werden – das ist die Lösung.

Sind Sie heute der glücklichste Pete Townshend, der Sie je waren?

Ich denke schon. Kürzlich traf ich Elton John zum Abendessen in Südfrankreich, und er sagte das gleiche. Bei ihm liegt das zum Teil daran, dass er ziemlich kleine Kinder hat und eine stabile Ehe, aber es spielt auch mit rein, dass er Drogen und schwere Zeiten überlebt hat und dass er seine Defizite und seine Schwächen akzeptieren kann. Und, da waren wir uns einig: Irgendwann ist man alt genug, um sagen zu können: „Es ist mir scheißegal!“ (lacht)

Sie haben 55 Jahre Rock‘n‘Roll ganz gut überstanden, oder?

Das kann man sagen, ja. Zumal es zwei Menschen aus unserer Band – Keith Moon und John Entwistle – sowie unsere beiden geliebten Manager Kit Lambert und Chris Stamp nicht bis hierher geschafft haben. Und irgendwo fühlst du dich schuldig, hast ein schlechtes Gewissen, dass du noch am Leben bist. Weil du ja auch nicht großartig besser warst als die anderen.

Sie haben aber gesünder gelebt als etwa Keith Moon?

Gar nicht mal so sehr. Ich steckte nicht so tief in den Drogen drin wie andere, ich hörte 1967 mit Marihuana auf. Aber ich trank viel. Sehr viel. Ich habe zum Glück eine gute Leber.

Haben Sie mit 20 gedacht, diesen Job mit Mitte 70 noch zu machen?

Ich hätte sicher nichts dagegen gehabt. Aber mir gefiel es nicht, in einer Band zu sein. Dieses Konstrukt war für mich wie ein Sicherheitsnetz. Als Kind hatte ich Probleme, meine Eltern ließen mich im Stich, ich wurde missbraucht, ich kam mit sieben zurück zu meinen Eltern und hatte eine bessere Zeit, aber als Teenager bin ich nicht gut damit zurechtgekommen, ein Teenager zu sein.

Pete Townshend (links) und Roger Daltrey machen seit Jahrzehnten zusammen mit Musik. | Bild: Universal Music

Welcher Teenager tut das schon?

Auch wahr. Ich war als Kind viel allein und vielleicht auch deshalb jemand, der Mitglied einer Bande werden wollte. Wäre ich kein Teil von Roger Daltreys Bande geworden, dann von einer anderen. Ich war ein ängstlicher, schüchterner Mitläufer, kein Anführer. Ich brauchte den Halt einer Gemeinschaft.

Dafür, dass Sie nicht gern in einer Band sind, ziehen Sie das schon lange durch.

Weil es leicht für mich ist. Und weil ich gut in dem Job bin. Roger tickt anders. Er ist von Herzen eine Rampensau. Und ich liebe das Gefühl, als Komponist die Menschen zu erreichen. Ehrlich gesagt würden mir die Live-Auftritte nicht sehr fehlen. 85 000 Leute fangen an zu schreien, wenn ich mit meinem Arm kreise. Bloß den meisten ist es egal, ob ich ein geiles Gitarrensolo spiele oder nicht. Aber die paar hundert Leute, die mir persönlich gesagt haben, das „Quadrophenia“-Album hätte ihr Leben verändert, tun mir unendlich gut.

Sie sagen über Ihr neues Album, dass es frei von Romantik und Nostalgie sei. Aber das stimmt nicht so ganz, oder?

Yeah. „She Rocked My World“ ist ein funktionelles Lied über eine Liebesbeziehung. Weniger romantisch, eher faktisch. Und „I‘ll Be Back“ spricht nicht so sehr über eine verlorene Liebe, sondern über die Liebe, Punkt. Ich denke, wenn einmal Liebe da ist, ist immer Liebe da. Du sagst doch einer Frau nicht „Ich liebe dich“ und dann drei Wochen später „Ich liebe dich nicht mehr“.

Das Album „Who“ von The Who ist bereits erschienen. | Bild: Universal Music

Wie wild haben Sie den Sex-Aspekt des Rock‘n‘Roll-Daseins ausgelebt?

Nicht genug.

Sie hätten gern mit mehr Frauen geschlafen?

Nein, das will ich nicht sagen. Ich war immer ziemlich zufrieden. Auf der Kunsthochschule lernte ich ein Mädchen kennen, Karen, das zwei Jahre jünger war als ich. Wir heirateten, bekamen drei Kinder und blieben 30 Jahre lang zusammen. Und seit mittlerweile 20 Jahren bin ich glücklich in meiner Beziehung zu Rachel, seit drei Jahren sind wir verheiratet. Aber ich war keiner von den Jungs, die Gitarrist wurden, um mit mehr Mädchen zu schlafen.

Als Sie anfingen, war Rockmusik eine Sache der jungen Leute. Heute scheint sie eher die Domäne der Älteren zu sein. Wie empfinden Sie das?

Nicht als so schwarz und weiß. Viele Hip-Hop-Produzenten holen sich Rockmusiker ins Studio, um den eher engen, von Beats dominierten, Horizont ihrer Stücke zu erweitern. Ich denke ganz bestimmt nicht, dass Rock‘n‘Roll-Musik nur noch etwas für alte Leute ist.

Sie haben Instrumente auf der Bühne kaputtgeschlagen und manches Hotelzimmer verwüstet. Wie sehen Sie mit 50 Jahren Abstand auf diese Aktivitäten?

(lacht) Ich hoffe inständig, dass ich nicht dafür in Erinnerung bleiben werde, Hotelzimmer verwüstet zu haben. Aber okay, war so. Soll keine Entschuldigung sein, aber wenn du so lange unterwegs bist, wird das Hotelzimmer zu einer Art Feind. Heute nicht mehr, ich käme im Traum nicht mehr auf den Gedanken, irgendwas kaputt zu machen. Teil des Problems war, dass die Hotels uns das Gefühl gaben, nicht willkommen zu sein. Man hielt uns für Radikale, für Wüstlinge. Und das macht dich natürlich dann erst recht sauer.