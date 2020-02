Der südkoreanische Film „Parasite“ hat bei den diesjährigen Oscars triumphiert und Geschichte geschrieben: Die schwarze Komödie von Regisseur Bong Joon Ho gewann am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood vier der begehrten Auszeichnungen, darunter den Hauptpreis für den besten Film. Erstmals gewann damit ein nicht-englischsprachiger Film den wichtigsten Oscar. „Parasite“ wurde auch als bester internationaler Film, für die beste Regie und für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet.

Das Team von „Parasite“ nimmt bei der 92. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre den Oscar für den besten Film entgegen. Es ist der erste nicht-englischsprachige Film, der die Königskategorie gewinnt. | Bild: Chris Pizzello / dpa

Der überglückliche Regisseur Bong kündigte an, „bis zum nächsten Morgen trinken“ zu wollen. „Parasite“, eine Mischung aus Gesellschaftssatire und Thriller, handelt vom Spross einer armen südkoreanischen Familie, der einen Job als Nachhilfelehrer für die Tochter eines reichen Unternehmers ergattert. Mit schwarzem Humor wird erzählt, wie der Sohn nach und nach seine ganze Familie als Angestellte bei seinem neuen Arbeitgeber unterbringt. Kritiker lobten den Film als kraftvolle Satire auf die gesellschaftlichen Spannungen, die durch die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich entstehen.

Im vergangenen Jahr gewann „Parasite“ beim Filmfestival von Cannes die Goldene Palme. Anfang Januar gab es den Golden Globe als bester fremdsprachiger Film. Die Krönung folgte nun bei der 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood.

Drei Auszeichnungen für Kriegsdrama

„Parasite“ stellte mit seinem Siegeszug das Weltkriegs-Epos „1917“ in den Schatten, das als großer Oscar-Favorit gegolten hatte. Der Film des britischen Regisseurs Sam Mendes, der in zehn Kategorien nominiert war, musste sich mit drei Oscars zufrieden geben, unter anderem für die beste Kamera.

Die Schauspielerin Renée Zellweger gewann für die Verkörperung der Filmlegende Judy Garland in „Judy“ den Preis als beste Hauptdarstellerin. Als bester Hauptdarsteller wurde Joaquin Phoenix für seine Rolle im Thriller „Joker“ ausgezeichnet. In seiner Dankesrede kritisierte Phoenix Umweltzerstörung und die Ausbeutung von Tieren.

Erster Schauspiel-Oscar für Brad Pitt

Den Oscar als beste Nebendarstellerin gewann Laura Dern für ihre Rolle einer Scheidungsanwältin im Familiendrama „Marriage Story“ – just am Tag vor ihrem 53. Geburtstag. Als bester Nebendarsteller wurde Brad Pitt ausgezeichnet, der in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time... in Hollywood“ einen Stuntman verkörpert. Der Hollywood-Star gewann damit seinen ersten Schauspiel-Oscar.

Schauspieler Brad Pitt nimmt bei der 92. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre den Oscar als bester Nebendarsteller entgegen. Der 56-jährige Amerikaner wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ ausgezeichnet. | Bild: Chris Pizzello / dpa

Als bester Dokumentarfilm wurde die Netflix-Doku „American Factory“ ausgezeichnet, hinter der die Produktionsfirma des früheren US-Präsidenten Barack Obama und seiner Ehefrau Michelle steht. Der Film über die Übernahme einer geschlossenen Autofabrik im US-Bundesstaat Ohio durch einen chinesischen Milliardär setzte sich unter anderem gegen die deutsch-österreichische Ko-Produktion „The Cave“ über ein Krankenhaus im Bürgerkriegsland Syrien durch.

Zwei Oscars für „Joker“

Eine goldene Statue gab es auch für Pop-Legende Elton John. Der Musiker und sein Songwriter Bernie Taupin erhielten den Oscar für den besten Filmsong für „(I‘m Gonna) Love Me Again“ aus dem Film „Rocketman“, in dem Elton John ein Denkmal gesetzt wird.

Für die beste Filmmusik wurde die Isländerin Hildur Gudnadóttir für „Joker“ ausgezeichnet. „Joker“ über die Entwicklung des Batman-Gegenspielers war mit elf und damit den meisten Nominierungen ins Rennen gegangen und gewann letztlich zwei Oscars.

Billie Eilish tritt bei der 92. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre auf. | Bild: Chris Pizzello / dpa

Bei der Oscar-Zeremonie wurde auch des bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Ex-Basketballstars Kobe Bryant und der kürzlich verstorbenen Hollywood-Legende Kirk Douglas gedacht. Die Popsängerin und Grammy-Gewinnerin Billie Eilish sang eine Version des „Beatles„-Klassikers „Yesterday“, während an verstorbene Vertreter der Filmindustrie erinnert wurde. (AFP)