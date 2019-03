Schönheit ist heutzutage gefährlicher, als man denkt. Zwar ist die Existenz ihrer verborgenen riskanten Seite in der Kunstgeschichte ein alter Hut: Wer kennt nicht die Verführungskünste schöner Romanheldinnen, die ihrem Liebhaber heikelste Geheimnisse entlocken! Doch wirklich gefährlich wird diese Schönheit nur im Zusammenspiel mit dunklen Absichten.

Die Schönheit der Halsbandsittiche dagegen bezieht ihre Gefährlichkeit aus ihrem bloßen Aufenthaltsort: die Innenstadt von Düsseldorf. Eigentlich leben die Vögel nämlich in Afrika, südlich der Sahara, auch in Pakistan und Indien ist er verbreitet. Düsseldorf ist in ihrem Reisekatalog noch ein sehr junges Domizil. Die Vorfahren der heute hier heimischen Tiere waren Ende der 60er-Jahre aus ihren Käfigen ausgebüxt.

Der französische Künstler Cyprien Gaillard hat sie gefilmt: grellgrüne Papageien, die sich majestätisch von dunklen deutschen Fichten stürzen, über eine Familie von Stockenten hinweg den Rhein passieren und dann eine triste Innenstadtbaustelle überqueren.

Nichts ist inszeniert, alles ganz normaler Alltag in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Und doch beschleicht den Betrachter beim Betrachten des Films im Basler Museum Tinguely das Gefühl: Das ist falsch. Das sieht zwar schön aus – gehört aber nicht hierher.

Spechte, Kleiber und Fledermäuse dürften dem zustimmen. Sie sind nämlich im Kampf um Brutplätze die Leidtragenden: Invasoren wie die Halsbandsittiche bringen jedes Ökosystem zum Wanken. Ist das schlimm?

Erneuerung durch Zerstörung

Nicht unbedingt: Tierarten verdrängen einander seit Urzeiten, Jagd und Umweltverschmutzung tragen ungleich mehr zum Artensterben bei. Doch zeigt sich im Düsseldorfer Beispiel, welchen Preis ästhetische Erneuerung fordert. Nämlich die Zerstörung von Bestehendem.

Der Mensch erledigt das meist mit Werkzeugen wie Kränen und Baggern. Riesige Schaufeln hat Gaillard ins Museum gestellt: mannshohe rostige Aufsätze für Radlader auf Großbaustellen.

Die Spuren ihrer vielen Einsätze verleihen ihnen eine Schönheit von erhabenem Stolz. Doch als Betrachter fühlt man sich auch ein wenig bedroht: Dieser enorme Hohlraum, der in Minuten ganze Fundamente abzutragen vermag. Und diese markanten Zähne, die dem Schlund die Anmutung eines raubtierhaften Gebisses verleihen!

Es sind bisweilen gewaltige, brutale Werkzeuge, die das Neue, Schöne entstehen lassen – in der Natur wie in der Kultur.

Besonders eindrucksvoll aber ist ein weiterer Film, für den das Publikum sich diesmal eine 3-D-Brille aufsetzen soll. Zu sehen sind auch hier wieder Spuren des Werdens und Vergehens wie auch der Invasion fremden Lebens: Wacholderbäume aus Ostasien, die sich längst in kalifornischen Städten breitmachen.

Auch sie bereiten bereits bestehenden Pflanzenarten Probleme, weil sie eigentlich zu durstig sind für eine Gegend der knappen Wasserressourcen.

Und doch: Was für eine Schönheit, gerade im kalifornischen Küstenwind! In ihrer dreidimensionalen Abbildung sehen ihre ausgreifenden Äste so aus, als tanzten sie eigenständig zur sphärischen Begleitmusik. Was hier bewegt wird und was sich selbst bewegt, es lässt sich nicht mehr voneinander unterscheiden.

Verbeulte Form

Wie eine Pflanze wirkt schließlich auch eine seltsam verbeulte Form, um die sich die Kamera schleicht. Man weiß zunächst nicht die Dimension einzuschätzen: Handelt es sich um die mikroskopische Aufnahme eines Einzellers? Oder um die gigantischen Blätter eines tropischem Baums? Doch dann verändert sich die Perspektive, und plötzlich schält sich eine menschliche Gestalt heraus. Ein sitzender Mann, das Kinn melancholisch auf die rechte Hand gestützt.

Die Skulptur ist weltberühmt, es handelt sich um Rodins „Denker“. Doch warum war er erst so schwer zu erkennen?

Es liegt an seiner Rückseite: Bei einem Bombenanschlag ist dieser seltene Abguss fürs Cleveland Museum of Art 1970 schwer beschädigt worden. Erst erwog man eine Reparatur, dann entschied man sich, die Spuren des Ereignisses sichtbar zu lassen. Schließlich liegen Erschaffung und Zerstörung nirgendwo so dicht zusammen wie im Schönheitsbegriff der Bildhauerkunst: Die Ästhetik antiker Torsi von Apollo oder Venus wirkt so stark, dass manche Bildhauer der Neuzeit ganz bewusst und schon im Voraus auf die Ausfertigung der Extremitäten verzichtet haben.

Poetische Reflexionen

Über Schönheit nachzudenken ist selten leicht gewesen, vielleicht fällt es bei zunehmend naiver Schwärmerei auf manchen medialen Plattformen heute besonders schwer. Mit seinen poetischen Reflexionen aus der Perspektive des Werdens und Vergehens findet Cyprien Gaillard einen überzeugenden Ansatz, der sehenswerte Bilder hervorbringt. Am Beispiel der Sittiche, Schaufeln und Skulpturen wird eine unbequeme Wahrheit greifbar: dass Neues nur entstehen kann, wenn Altes weicht, und ein Aufbau ohne jegliche Zerstörung schlicht unmöglich ist.

Bis 5. Mai im Museum Tinguely, Basel. Öffnungszeiten: Di.-So. 11-18 Uhr. Weitere Informationen: http://www.tinguely.ch