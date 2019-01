Der Saal im Inselhotel war fast voll. Erstaunlich für eine Konzertreihe, die gerade erst ins Leben gerufen wurde. Der neu gegründete Verein „Klassik Konstanz“ hat mit seiner Initiative möglicherweise einen Nerv getroffen. Und er steht mit spürbarer Begeisterung hinter seinem Vorsitzenden, dem Philharmonie-Cellisten Eldar Saparayev, der den Verein gegründet hat, um eine Kammermusikreihe in Konstanz zu etablieren. Und natürlich, um selbst ein Podium zu haben.

Zu Gast war das Stradivari-Ensemble unter der Leitung des in der Schweiz lebenden russischen Geigers Michail Rappoport. Er hat das Ensemble 2006 gegründet – möglicherweise in Anlehnung an die Philharmonischen Stradivari-Solisten der Berliner Philharmoniker. Auch in Rappoports Ensemble spielen die Musiker auf wertvollen Originalinstrumenten, die zwar nicht alle aus der Werkstatt Stradivaris stammen, in jedem Fall aber von ähnlich berühmten Instrumentenbauern wie Giuseppe Guarneri del Gesu oder Nicolo Amati. Im Inselhotel nahm man voller Ehrfurcht allein Namen und Baujahre dieser mehrere Jahrhunderte alten Instrumente zur Kenntnis.

Das Streichquintett war außer mit Rappoport selbst an der 1. Geige und Eldar Saparayev am Cello mit Musikern des Bayerischen Rundfunks und der Bayerischen Staatsoper besetzt. Allesamt Profis, und entsprechend routiniert boten sie Mozarts Streichquintett g-Moll KV 516 sowie Johannes Brahms’ Streichquintett in G-Dur dar. Letzteres gab auch Saparayev einige Gelegenheiten zu solistischen Einsätzen.

Dass hier die Weltklasse musizierte, oder, wie es heute so gerne heißt, Ausnahmemusiker am Werke gewesen wäre – das zu behaupten, wäre dann doch etwas gewagt. Das Ensemble wirkte weder sehr gut aufeinander eingespielt noch übermäßig motiviert. Aber muss es denn immer der Superlativ sein, um ein Konzert, um Musik genießen zu können? Das Publikum jedenfalls war begeistert – und das wäre es vielleicht auch gewesen, wenn keine Labels wie „Einzigartigkeit“ oder „international herausragende Künstler“ auf Konzert oder Interpreten haften würden. Manchmal wünscht man sich einfach, die PR-Schraube würde um ein oder zwei Umdrehungen weniger hochgeschraubt werden.

Wirklich erfrischend war der Einsatz der jungen, blinden Geigerin Jisun Kim. Der neue Verein möchte nämlich auch junge Talente fördern. Saparayev hatte die Koreanerin bei einem Talentwettbewerb in New York kennengelernt und jetzt nach Konstanz eingeladen. Dass sie seit Geburt blind ist, besagt über ihre Musikalität natürlich nichts. Aber erstaunlich war schon, wie sie auf die Bühne geführt wurde, wie unsicher sie wirkte, bis sie die Geige in der Hand hielt – und dann ohne Scheu und Rücksicht auf Verluste loslegte. Sie spielte Bizets „Carmen-Fantasie“, und zwar mit einer solchen Verve und Hingabe, dass ihre Begleitmusiker kaum hinterherkamen. Das machte einfach nur Freude.