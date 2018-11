Jens Spahn wird neuer CDU-Parteivorsitzender. Schließlich ist er der einzige aus dem Bewerbertrio, der sich die wichtigste Aufgabe dieses Amtes bereits heute zu Herzen nimmt: ordentlich herumstehen.

Schauspieler können ein Lied davon singen, wie schwierig das sein kann. In „Warten auf Godot“ zum Beispiel: Wenn da der arme Diener Lucky auch nur eine Idee zu selbstbewusst in der Gegend steht, ist der Abend schon gescheitert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel musste das erst im Amt üben. Es gibt Gruppenbilder aus der Frühzeit ihrer Kanzlerschaft, da lässt sie tatsächlich völlig unmotiviert die Arme baumeln. Wie bestellt und nicht abgeholt. Dann kam die Raute. Und plötzlich stand da eine Führungsperson.

Legendäre Geste

Merkel selbst hat ihre mittlerweile schon legendäre Geste einmal damit erklärt, dass sie ihr helfe, den Rücken gerade zu halten. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Wer auch immer ihr das Rautenzeichen für Porträtfotos empfohlen hat: Es dürfte dabei weniger um die Wirbelsäule gegangen sein als um Inszenierung von Politik.

Wer seine Hände oberhalb der Gürtellinie hält, signalisiert Tatendrang und Aktivität. Es gibt allerdings Ausnahmen: Faltet er sie vor seinem Bauch, wirkt es eher gemütlich und selbstzufrieden. Verschränkt er gar die Arme, bedeutet es sogar Ablehnung. Man muss sich für seine Hände also schon etwas einfallen lassen.

Aktiv und gelassen

Die Raute ist geradezu genial, weil sie nicht allein Aktivität zeigt, sondern auch größte Gelassenheit. Während andere um Rettungsschirme oder Friedensverträge bangen, ist diese Kanzlerin mit filigranen Fingerübungen beschäftigt – so cool kann nur ein Alphatier sein! Kommt noch hinzu: Ganz automatisch fährt jemand, der so meisterhaft die Raute exerziert, auch seine Ellenbogen aus. Alle Umstehenden werden an den Bildrand gedrängt.

Annegret Kramp-Karrenbauer dagegen: baumelnde Arme, hochgezogene Schultern. Und Friedrich Merz? Lässt sich mit Hand in der Hosentasche ablichten – so kann das nichts werden!

Immer von der Seite

Nun also Jens Spahn. Die Raute hat er zwar nicht im Angebot, dafür aber seine beste Seite. Mal ist es die linke, mal die rechte Schulter, die sich dynamisch ins Bild dreht. Nur frontal bekommen wir den Politiker kaum zu sehen. Das hat seinen Grund: Wer die Seite zeigt, sieht aus, als sei er gerade unterwegs und schaue nur in höchster Eile zum Gruppenbild vorbei. Jens Spahn, das ist der vielbeschäftigte Shooting-Star der CDU, für Fototermine hat so einer eigentlich gar keine Zeit!

Die Seitenansicht als ideale Form des Herumstehens? Nicht ganz. Wenn Spahn nicht aufpasst, wird ihm seine so sorgfältig inszenierte Dynamik eines Tages als unkontrollierte Hektik ausgelegt. Wer CDU-Vorsitzender oder gar Kanzler werden will, muss auch Geduld ausstrahlen. Vielleicht sagt ihm das noch rechtzeitig jemand.

