Venedig stöhnt. Jährlich wird die Stadt, die einst auf 120 sumpfigen Inseln erbaut wurde, von 30 Millionen Touristen heimgesucht. Um den Massen Herr zu werden, wollen die Stadtväter nicht nur Kreuzfahrtschiffe aus der Lagune verbannen, sondern auch Eintritt von Tagestouristen verlangen. Ob solche Maßnahmen geeignet sind, um die engen Gassen von Touristen auszudünnen?

Zu den Strafaktionen passt die Kunstbiennale eigentlich nicht. Die vergangene hat – wie seit 2007 in jeder Runde – einen Rekord aufgestellt: 615.152 Besucher wurden gezählt. Dass in der diesjährigen 58. Auflage der Rekord getoppt wird, darauf dürfen Wetten abgeschlossen werden. Zumal der Kurator der zentralen Ausstellung, der Amerikaner Ralph Rugoff, Direktor der Londoner Hayward Gallery, für einen publikumsorientierten Ansatz berühmt ist.

Die Biennale ist überall

Touristen in die Stadt locken – das war 1895 der Gründungsgedanke der Kunstbiennale. Weltweit gibt es inzwischen gut 300 solcher Veranstaltungen. Dass sich diese Ausstellungsform ausbreiten konnte, ist nicht zuletzt dem boomenden Kunstmarkt geschuldet. Wobei über den Mehrwert solcher Events für Kunst und Publikum kontrovers diskutiert wird. Bisher ohne Konsequenzen.

Rugoff stellt seine Ausstellung, zu der er 79 lebende Künstlerinnen und Künstler einlädt, unter das Motto „May You Live In Interesting Times“ – auf dass ihr in interessanten Zeiten leben werdet. Der 62-Jährige nimmt die größten Probleme unserer Zeit ins Visier, die Schattenseiten der digitalen Revolution, das angespannte Politikgeschehen, die Renaissance nationalistischer Bewegungen ebenso wie die Flüchtlingsströme und den Klimawandel.

Kunst hat eine bescheidene Rolle

Welche Rolle er der Kunst gibt? Eine bescheidene. Sie könne Angebote machen, wie man leben und denken kann, so Rugoff. Die Ausstellung werde „eine allgemeine Herangehensweise an das Machen von Kunst und einen Blick auf die soziale Funktion, die sowohl Freude, als auch kritisches Denken umfasst, betonen. Kunstschaffende, die auf diese Weise denken, bieten Alternativen zur Bedeutung der sogenannten Fakten, in dem sie andere Wege der Bindung und Kontextualisierung vorschlagen.“

Zu den Künstlerinnen und Künstlern Rugoffs gehört Rosemarie Trockel. Sie nahm 1999 als erste Frau im Deutschen Pavillon an der Biennale teil. Neben der Zentralausstellung prägen bekanntlich die nationalen Ausstellungen das Gesicht der Biennale. Nicht weniger als 90 solcher Beiträge sind angekündigt.

Auch die Künstlerin Rosemarie Trockel ist bei der Biennale in Venedig vertreten. | Bild: Oliver Berg / dpa

Den Deutschen Pavillon wird die Bremer Professorin für Bildhauerei, Natascha Sadr Haghighian, bespielen, Kuratorin des deutschen Beitrags ist Franziska Zólyom, Galerieleiterin in Leipzig. Haghighian tritt als Natascha Süder Happelmann auf – die Künstlerin liebt das Verwirrspiel mit Identitäten.

Was im Deutschen Pavillon gezeigt wird, ist noch ein Geheimnis. Zuletzt ging auf der Biennale der Goldene Löwe für den besten nationalen Beitrag an Anne Imhoffs Performance „Faust“ – die Messlatte liegt also hoch.

Die Biennale in Venedig findet vom 11. Mai bis 24. November 2019 statt. Informationen zu der internationalen Kunstausstellung finden Sie hier.