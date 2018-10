Vergangene Woche wurde an dieser Stelle ja über die Schule gemault. Eltern müssten sich „warm anziehen“, weil immense Ausgaben für Schulbücher, Klassenkasse oder auch Turnschuhe drohen. Das ist alles richtig. Dafür lernen die Kinder aber auch was. Die Krux ist doch vielmehr: Sie lernen das Falsche!

Kaum eine Woche vergeht ohne neue Enthüllung, welches dringend notwendige Fach noch immer nicht auf unseren Lehrplänen steht. „Ernährungskunde“ zum Beispiel – ein Muss, wenn es nach Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) geht. Oder „Wertekunde“ – soll bundesweit kommen, sagt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Vorerst allerdings nur für Flüchtlinge – dabei hätten wir Deutschen das auch nötig.

Alltagswissen in der Schule

Allerdings hat auch Bouffiers Parteifreundin Julia Klöckner ein neues Fach im Blick. „Alltagswissen“ heißt es und soll Schüler unter anderem vor „Fallen in Handyverträgen“ schützen. Und was wird aus der berechtigten Forderung des glücklosen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz? Der hatte sich im Wahlkampf für das Fach „Digitale Bildung“ stark gemacht, schließlich wird das mit dem Internet ja immer wichtiger. Obwohl: Im Netz ist unsere onlinesüchtige Brut ja sowieso schon mehr als genug unterwegs. Vielmehr wissen die gar nicht mehr, was man sich unter einem SPD-Kanzlerkandidaten überhaupt vorstellen soll. Deshalb ist den Plänen aus der Berliner SPD zuzustimmen, wonach das Fach „Politische Bildung“ aber so was von überfällig ist!

Nun drängt freilich die Ärztekammer des Saarlandes darauf, endlich „Gesundheit“ in den Lehrplan aufzunehmen. Was vielleicht auch daran scheitert, dass in diesem Bundesland die SPD schon seit Jahren vom Fach „Lebenskompetenz“ träumt. In Teilen Wirklichkeit geworden ist die Forderung von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Als hessische Kultusministerin hatte sie sich für die „Feuerwehrtechnische Grundausbildung“ als neues Schulfach ausgesprochen. Unterrichtet wird es freilich nur an Berufsfachschulen – im Unterschied zu „Glück“.

Benimm-Unterricht erwünscht

Im Norden hat man andere Probleme: Drei Viertel der Bevölkerung in Schleswig-Holstein wünschen sich regelmäßigen Unterricht in „Benehmen“. Und in Mecklenburg-Vorpommern streitet man, ob nicht „Plattdeutsch“ ein eigenes Fach verdient hätte. Autorin Zeruya Shalev streitet für das Schulfach „Liebe“ („Das wäre ebenso wichtig wie Mathematik!“), Schauspieler Uwe Ochsenknecht fordert Unterricht in „Emotionen“, und Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer pocht auf „Geld“. Weitere wichtige Schulfächer, eingefordert von fremd- wie selbsternannten Experten: Schach, Kommunikation, Tierschutz, Nachhaltigkeit, Angeln, Kochen, Essen, Schlafen, Atmen …

Ein Glück, dass wir so viele Persönlichkeiten im Land haben, die genau wissen, an welchen Fächern es unseren Schulen mangelt. Notwendig ist jetzt nur noch ein Lehrplan, der die Emotionen, die Liebe, das Benehmen und die Feuerwehr miteinander vereint. Erst wenn ihr Stundenplan so richtig aus den Nähten platzt, werden unsere Kinder Emotionen kennenlernen. Ob sie sich dann noch zu benehmen wissen, mag fraglich sein, und auch die Liebe dürfte leiden. Bestimmt aber gehört eine Erkenntnis schon bald zu ihrem Alltagswissen – welchen Wert eine robuste Gesundheit hat.

