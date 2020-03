von Tilmann P. Gangloff

Heimat ist ein Gefühl, das sich nur schwer in Worte fassen lässt, weil es zum Beispiel mit Gerüchen zu tun hat. Und mit Erinnerungen an glückliche Momente. Für Kinder ist Heimat dagegen in erster Linie Gegenwart. Aber was, wenn ihre Gegenwart plötzlich Vergangenheit wird? Davon erzählt ein sehenswerter Familienfilm mit dem etwas beliebigen Titel „Zu weit weg“.

Susanne Finken (Buch) und Sarah Winkenstette (Regie) beleuchten das abstrakte Thema konkret von zwei Seiten und kombinieren so gänzlich unterschiedliche Perspektiven. Hauptfiguren der Geschichte sind zwei Jungs, beide um die zwölf: Ben lebte bislang in einem rheinischen Dorf, das dem Braunkohle-Tagebau weichen muss, Tariq kommt aus Aleppo. Hier ein Bagger, dort die Bomben, aber das Ergebnis ist aus Kindersicht das gleiche: Am Ende ist vom Elternhaus nichts mehr übrig.

Am Anfang steht ein Abschied

Der Film beginnt mit Bens Abschied von seinem Fußballteam. Die Kamera schraubt sich in die Höhe und zeigt den unvorstellbar großen Schaufelradbagger, der sich wie ein gigantisches Insekt durch die Landschaft frisst. Noch ist Ben guter Dinge, er freut sich auf den Umzug und seinen neuen Verein.

Dort muss der Stürmer aber erst mal auf die Ersatzbank, und in der neuen Schule wird er auch nicht mit offenen Armen empfangen. Das macht ihn fast automatisch zum Schicksalsgefährten von Tariq, der auch neu in die Klasse kommt: Beide sind zunächst Außenseiter. Der Syrer kann zwar recht gut Deutsch, hat aber keine Lust, über seine Reise nach Deutschland zu sprechen. Später verrät er Ben, dass er auf der Flucht seinen Bruder verloren hat.

Zu viel Fußball – geht das?

„Zu weit weg“ ist Sarah Winkenstettes erste Langfilmregie, doch davon ist nichts zu spüren. Gerade die Führung der beiden Jungs ist phänomenal. Yoran Leicher hat schon Erfahrung und trägt die Bürde seiner ersten Hauptrolle scheinbar mühelos, Neuling Sobhi Awad macht seine Sache ähnlich gut.

Für manch einen geht es in „Zu weit weg“ vermutlich viel zu viel um Fußball. Mit der Freundschaftsebene aber können sich alle identifizieren, zumal sich Susanne Finken viele schöne Szenen ausgedacht hat. Höhepunkt der Handlung und teilweise richtig spannend ist eine Nacht, die die Jungs unerlaubt in Bens Dorf verbringen, wobei sie zu ihrer Überraschung feststellen, dass nicht nur sie auf diese Idee gekommen sind.

Berührend ist der Schluss, als Ben fürchten muss, seinen neuen Freund schon wieder zu verlieren, und Tariq ihn kurzerhand zu seinem Bruder erklärt. „Zu weit weg“ ist viel zu gut, um ihn nur den Kindern zu überlassen.