von Tilmann P. Gangloff

Was heutzutage gern Kopfkino genannt wird, bezeichnet nichts anderes als die menschliche Vorstellungskraft – weil das Gehirn unwillkürlich die passenden Bilder produziert, wenn es eine Geschichte hört. Das ist die Basis für einen äußerst ungewöhnlichen Thriller mit dem schlichten Titel „The Guilty“ (der Schuldige), den Gustav Möller (Buch und Regie) mit denkbar sparsamen Mitteln inszeniert hat: Die Handlung trägt sich ausschließlich in einer Notrufzentrale der dänischen Polizei zu.

Fast den gesamten Film hindurch zeigt die Kamera in langen Einstellungen nichts anderes als die Hauptfigur Asger Holm, einen in den Innendienst versetzten Streifenpolizisten. Zu Beginn ist das unspektakulär, zumal der Mann seinen Job nur widerwillig erledigt, aber das ändert sich, als sich eine junge Frau meldet. Sie kann zwar nicht offen sprechen, aber nach und nach bekommt Holm raus, was sich ereignet hat: Offenbar ist ihr gewalttätiger Ex-Mann in die Wohnung eingedrungen, hat sie und die Kinder mit einem Messer bedroht und die Frau dann verschleppt.

Ein riskantes Versprechen

Der Polizist ruft ihre kleine Tochter an und verspricht ihr, dass die Mutter wohlbehalten zurückkehren werde. Dann schickt er einen Kollegen in die Wohnung, der eine grausige Entdeckung macht. Nun geht es nicht nur um Entführung, sondern um Mord, und für Holm beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

Obwohl Möller die Geschichte ausschließlich aus der Perspektive des Polizisten erzählt, entwickelt der Film eine enorme Spannung. Was sich in der Wohnung oder bei der Verfolgung des Entführers ereignet, vollzieht sich nur auf der Tonspur, und auch bloß dann, wenn Holm die Mutter oder seine Kollegen in der Leitung hat. Die Bilder zeigen nur den Beamten mit seinem Headset, der erst im Großraumbüro sitzt und sich später in einen abgedunkelten Nebenraum zurückzieht – nun spielt sich der Film größtenteils im Zwielicht ab.

Die ideale Besetzung

Das funktioniert, weil Jakob Cedergren die Hauptfigur vorzüglich verkörpert. Er erspart sich zwar jede übertriebene Mimik, aber dennoch lässt sich die Hilflosigkeit des Polizisten, der nicht eingreifen kann, perfekt nachvollziehen. Ein einfacher Kniff hat zudem zur Folge, dass der anfangs zunächst sogar eher unsympathische Holm alles andere als ein strahlender Held ist: Nach und nach gibt Möller preis, dass der Polizist unter besonderem Druck steht, weil ihm am nächsten Tag der Prozess gemacht wird – deshalb die Versetzung in den Innendienst.

Der Titel bezieht sich also gar nicht auf den Entführer, zumal Asger schließlich erkennen muss, dass er einen furchtbaren Fehler begangen hat. „The Guilty“ ist das bemerkenswerte Regie-Debüt von Möller und Dänemarks Kandidat für den Oscar.

Abspann Genre: Thriller Produktionsland: Dänemark 2018 Buch und Regie: Gustav Möller Darsteller: Jakob Cedergren u.a. Länge: 88 Minuten Verleih: NFP FSK: freigegeben ab zwölf Jahren Fazit: „The Guilty“ ist ein Kammerspiel mit hohem Nervenkitzel-Faktor.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein