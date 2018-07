von Martin Schwickert

Dwayne Johnson hat seine Karriere nach dem Vorbild Arnold Schwarzeneggers gestaltet. Zum Gouverneur hat es der ehemalige Wrestling-Star, der unter dem Künstlernamen „The Rock“ in den Ring stieg, zwar noch nicht gebracht, aber seine Rollenwahl schwankt ebenfalls zwischen beinhartem Action-Held mit gelegentlicher Selbstironie und liebendem Familienvater, der auf der Leinwand seine Beschützer-Instinkte kraftvoll ausleben darf. Johnsons neuer Film „Skyscraper“ gehört in die zweite Kategorie – Regisseur und Drehbuch-Autor Rawson Marshall Thurber („Central Intelligence“) hat Johnson einen 225 Stockwerke hohen Wolkenkratzer zum Austoben ins Skript geschrieben.

Finsterer Komplott

Das gigantische Gebäude steht in Hongkong und wurde von dem Software-Milliardär Zhao Long Ji (Chin Han) entwickelt – ein High-Tech-Paradies mit sechsstöckigem Einkaufszentrum, riesigem Indoor-Garten und nachhaltigem Windturbinen-Generator. Der Amerikaner Will Sawyer (Dwayne Johnson) wird mit seiner Familie nach Hongkong eingeladen, um das Sicherheitskonzept vor Inbetriebnahme zu überprüfen. Dabei gerät er in einen Komplott erpresserischer Finstermänner, die das Haus im 96. Stock in Brand setzen und alle Feuerschutzsysteme abschalten. Da trifft es sich gut, dass Sawyer früher einmal als Geiselbefreier in einem Sondereinsatzkommando gearbeitet hat – bis ein Sprengsatz ihm ein Bein wegriss.

Trotz dieser Beeinträchtigung erweist sich der Familienvater auch mit Prothese als beherzter Held, der einen 100 Meter hohen Baukran erklimmt, im Nahkampf bewaffnete Schurken windelweich prügelt und mit Klebeband an den Händen entlang einer Glasfassade balanciert. Schießlich geht es um die Rettung von Frau (Neve Campbell) und zwei reizenden Kindern, die in den Flammen eingeschlossen sind und von einem skandinavischen Bösewicht bedroht werden.

Kurzweilige Kino-Stunden

In Handlungsführung und Schlussauflösung durchaus überschaubar erfüllt das dreidimensionale Action-Spektakel in Sachen Spannung und visueller Überwältigung durchaus seinen Zweck. Die Pixel-Meister haben mit dem schmucken Hochhaus-Komplex einen ansprechenden und abwechslungsreichen Handlungsort entworfen, der dann umso genussvoller zerlegt wird. Mit seiner Hongkong-Kulisse und dem breit gefächerten asiatischen Nebenfiguren-Ensemble richtet sich „Skyscraper“ maßgeblich an den Markt in Fernost, wo man mit solch geradlinigen Action-Produktionen an den Kinokassen ordentlich absahnen kann. Für Investoren eine sichere Bank, für das Publikum zwei kurzweilige Kino-Stunden, die so schnell vergessen sind wie der Popcorn-Geschmack nach dem abendlichen Zähneputzen.

Abspann Produktionsland: USA 2018 Regie und Drehbuch: Rawson Marshall Thurber Darsteller: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller, Noah Taylor u.a. Länge: 109 Minuten FSK: freigegeben ab 12 Jahren Verleih: Universal Pictures Fazit: Kurzweilige Kino-Unterhaltung, die ihren Zweck erfüllt – viel mehr aber auch nicht.

