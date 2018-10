In der deutschen Film- und Fernsehen-Landschaft nimmt Christian Alvart eine Ausnahmestellung ein. Nicht nur ist er einer der wenigen Regisseure, die ihren Weg fernab des üblichen Hochschul-Systems gegangen sind – er ist auch fleißiger als fast alle Kollegen: In diesem Jahr brachte er bereits „Steig. Nicht. Aus!“ in die Kinos, im Dezember folgt die Netflix-Serie „Dogs of Berlin“. Dazwischen kommt nun mit „Abgeschnitten“ ein zweiter Film in die Kinos, und mit diesem untermauert Alvart einmal mehr sein eigentliches Alleinstellungsmerkmal. Denn kaum jemand hierzulande versteht sich so sehr auf Genre-Kino und alles, was mit Action und Thriller zu tun hat, wie er.

Seine Verfilmung des Romans „Abgeschnitten“ von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und Michael Tsokos (Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Berliner Charité) nimmt ihren Anfang auf Helgoland. Dorthin hat sich die Comic-Zeichnerin Linda (Jasna Fritzi Bauer) zurückgezogen, um ihrer Vergangenheit zu entkommen, als ein Sturm aufzieht, der die Insel für Tage von der Außenwelt abschneidet. Gleichzeitig muss in Berlin der BKA-Forensiker Paul Herzfeld (Moritz Bleibtreu) feststellen, dass seine jugendliche Tochter von einem Psychopathen entführt wurde. Um sie lebend wiederzusehen, muss er sich auf die Jagd nach immer neuen Hinweisen machen. Der erste ist eine Handynummer – und als er die wählt, ist es Linda, die den Anruf entgegennimmt. Gemeinsam und nur übers Telefon verbunden beginnen sie einen Wettlauf gegen die Zeit, in dem das Wetter nur eines von vielen Hindernissen ist.

Ein bisschen dick aufgetragen

Es ist der von Alvart selbst adaptierten Vorlage zu verdanken, dass auf der Handlungsebene in „Abgeschnitten“ bisweilen arg dick aufgetragen wird, was zur Folge hat, das für gewisse Plot-Elemente (etwa Lindas stalkenden Ex-Freund) eher wenig Platz ist. Für komplexere Gedanken zu Themen wie Schuld und Sühne gilt das gleiche. Allzu stark ins Gewicht fällt das allerdings nicht, weil die rasante Inszenierung mit der einen oder anderen Wendung aufwartet und Alvart seine Serienkiller-Story obendrein mit drastisch-blutigen Horror-Momenten durchsetzt.

Vor allem aber beweist er einmal mehr sein Händchen für Unterhaltung der düsteren Art und Hochspannung. Die Besetzung tut ihr Übriges. Alvarts Stamm-Schauspieler Lars Eidinger und Fahri Yardim mögen in ihren Nebenrollen zwar überzeugend, aber ein wenig zu naheliegend besetzt sein. Moritz Bleibtreu beweist derweil einmal mehr, dass er der verlässlichste unter Deutschlands Hauptdarstellern ist. Und Jasna Fritzi Bauer ist mit einer energiegeladenen Leistung das entscheidende Ass im Ärmel von „Abgeschnitten“.

Abspann Produktion: Deutschland 2018 Regie: Christian Alvart Darsteller: Moritz Bleibtreu, Jasna Fritzi Bauer, Lars Eidinger, Fahri Yardim u.a. Länge: 132 Minuten FSK: freigegeben ab 16 Jahren Verleih: Warner Bros. Pictures Fazit: Derart spannende Thriller aus Deutschland sieht man selten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein