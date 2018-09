Auf dem Papier klingt „Searching“, das Regie-Debüt von Aneesh Chaganty, zunächst wie ein herkömmlicher Thriller. David Kim (John Cho) und seine 16-jährige Tochter Margot (Michelle La) haben den Verlust von Ehefrau und Mutter noch nicht ganz verwunden, verstehen sich ansonsten aber relativ gut. Das ist zumindest Davids Eindruck, dessen Bild seiner Tochter ins Wanken gerät, als sie eines Tages nicht heim kommt.

Je länger sie verschwunden ist und je mehr er online oder am Telefon herauszufinden versucht, desto mehr wird ihm bewusst, dass er Margot womöglich doch nicht so gut kennt. Parallel zu seiner Verwunderung wächst auch seine Sorge, weswegen er bei der Suche die Polizei in Gestalt von Detective Rosemary Vick (Debra Messing) einschaltet.

John Cho (Zweiter von rechts) als David Kim und Debra Messing (links) als Detective Rosemary Vick in einer Szene des Films "Searching". | Bild: Elizabeth Kitchens / Sony Pictures

So weit, so gewöhnlich. Was „Searching“ zu einem ungewöhnlichen Film macht, ist weniger seine Geschichte als die Art und Weise, wie sie erzählt wird. Wir erleben die komplette Handlung über die Kamera-Perspektive all jener technischen Geräte, mit denen David und sein Umfeld kommunizieren. Sprich: Alles findet auf Bildschirmen statt, auf seinem Laptop oder dem seiner Tochter, auf Smartphones, Tablets oder Überwachungskameras.

Angesichts der Zeit, die wir vor Desktops und Kameras sitzen, ist die Idee, einen Film auf diese Weise zu erzählen, naheliegend, auch wenn Chaganty und sein Co-Autor Sev Ohanian natürlich hier und da ein wenig tricksen. Manche Laptop-Kamera ist nur deswegen nicht ausgeschaltet, damit auf der Leinwand auch etwas passiert. Aber vor allem nutzen die Filmemacher das Thriller-Potenzial, das in dieser Prämisse steckt, effektiv aus. Wem mulmig wird bei dem Gedanken, wie viele Spuren wir zwischen WhatsApp-Nachrichten, Online-Banking und Kalendern im Internet hinterlassen, wird hier bestätigt.

Michelle La als Margot Kim in einer Szene des Films "Searching". | Bild: Elizabeth Kitchens / Sony Pictures

Dass das originelle Konzept weder erzählerisch noch visuell zum überflüssigen Mätzchen verkommt, liegt daran, dass Chaganty und Ohanian es schaffen, ihre Geschichte immer weiter eskalieren zu lassen und mit immer neuen Wendungen aufwarten. Von Spannung und Tempo verstehen sie einiges, und dank des Schnitts wird der rasante Film auch optisch nie langweilig. John Cho überzeugt in seiner bislang größten Kino-Rolle und sorgt für die emotionale Bindung zum Zuschauer – obwohl man ihn nur über Computerbilder sieht.

