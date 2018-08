von Tilmann P. Gangloff

Der Beginn dieses französischen Dramas ist so nüchtern wie sein Titel. Der 15 Minuten lange kammerspielartige Auftakt dokumentiert die juristische Auseinandersetzung zwischen einem Elternpaar: Weil der Vater den Kindern angeblich Angst macht und die mittlerweile volljährige Tochter gar misshandelt haben soll, will die Mutter ihm den Umgang mit dem elfjährigen Julien verbieten lassen. Der Vater streitet alles ab, die Richterin billigt ihm schließlich das übliche Umgangsrecht zu; und jetzt geht der Film jetzt erst richtig los.

Xavier Legrand erzählt sein Spielfilm-Debüt nicht aus der Perspektive des Sohnes, doch der Junge wird zur zentralen Rolle, denn die Eltern sind nur bedingt sympathisch. Das ist einerseits riskant, weil der Film ohne erwachsene Identifikationsfigur auskommen muss. Andererseits bleibt so offen, wer in der Anhörung gelogen hat: die Mutter, die alle möglichen Tricks anwendet, um den Ex-Mann auf Distanz zu halten, oder der Vater. Zwischen ihnen fungiert der Junge wie eine Art Postillon. Er wird zum Faustpfand des Ehekriegs.

Figuren lassen zu wünschen übrig

Umso bedauerlicher, dass mit der Auswahl der erwachsenen Darsteller eine gewisse Vorverurteilung einhergeht: Vater Antoine (Denis Ménochet) ist ein grobschlächtiger Typ mit schläfrig-brutaler Ausstrahlung. Seinen Sohn begrüßt er meist herzlich, doch dann schlägt die Stimmung regelmäßig um. Der Mann wirkt wie eine wandelnde Zeitbombe. Um Mutter Miriam (Léa Drucker) kümmert sich Legrand viel weniger, was zur Folge hat, dass sie kaum Konturen bekommt, die über eine Opferrolle hinausgehen. Dafür verschwendet er im letzten Drittel kostbare Zeit mit der ausführlichen Geburtstagsfeier der älteren Tochter (Mathilde Auneveux), was die Geschichte kein bisschen weiterbringt. Das Fest endet mit einer Schwarzblende, die sich derart zieht, dass sie wie das Ende wirkt, aber das kommt erst noch – und wie.

Der Ausbruch kommt zum Schluss

Handwerklich ist „Nach dem Urteil“ ansonsten von betonter Schlichtheit. Legrand arbeitet mit langen Einstellungen, in denen mitunter gar nichts passiert, und das gern auch mal minutenlang. Die Kamera ist ohnehin nur selten in Bewegung, auf Film-Musik hat der Regisseur weitgehend verzichtet. Der Schluss jedoch ist wie ein Vulkanausbruch und nimmt es in Sachen Intensität und Horror locker mit einer ganz ähnlichen berühmten Szene aus Stanley Kubricks klassischer Stephen-King-Verfilmung „Shining“ auf. Sehenswert ist der Film jedoch vor allem wegen des jüngsten Darstellers: Thomas Gioria macht seine Sache als Sohn bemerkenswert gut. Der Film hat in Venedig den Silbernen Löwen gewonnen.

Abspann Produktionsland: Frankreich 2017 Originaltitel: "Jusqu'à la Garde" Regie und Buch: Xavier Legrand Darsteller: Léa Drucker, Thomas Gioria, Denis Ménochet, Mathilde Auneveux u.a. FSK: freigegeben ab 16 Jahren Verleih: Weltkino Fazit: Bedrückendes, aber vorzüglich gespieltes Drama über häusliche Gewalt.

