von Martin Schwickert

Auf einen weiblichen James Bond müssen wir wahrscheinlich noch das ein oder andere Jahrzehnt warten, aber „Ocean’s 8“ macht schon einmal vor, wie so eine Machtübernahme in einem männerdominierten Genre aussehen könnte. In der Gattung des sogenannten Heist-Movies (heist: Raubüberfall), in dem es darum geht, einer stilvollen Schar von Gangstern bei der Planung und Durchführung eines möglichst raffinierten Raubs zuzuschauen, waren Frauen bisher zumeist nur als attraktive Minderheit zugelassen.

Das galt auch für Steven Soderberghs „Ocean’s“-Filme, die sich aufgrund ihrer populären Besetzung in drei Folgen einen gewissen Kult-Status erarbeitet haben. Zwar hatten Julia Roberts und Catherine Zeta-Jones hier durchaus markante und aussagekräftige Auftritte, aber die eigentliche Show gehörte der coolen Jungsbande rund um George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon. Nun hat Regisseur Gary Ross zusammen mit Drehbuch-Autorin Olivia Milch ein weibliches Spin-Off aus dem erfolgreichen Markenprodukt entwickelt. Sandra Bullock spielt Debbie Ocean, die Schwester von Clooneys Danny Ocean, und ihre Figur steht dem verstorbenen Bruder in Sachen krimineller Energie in nichts nach.

Fünf Jahre hat Debbie Ocean wegen Betrugs hinter Gittern verbracht. In der richterlichen Anhörung gelingt es ihr mit einer rührenden Ansprache, in der sie unter Tränen beteuert, nur ein einfaches, gesetzestreues Leben führen zu wollen, auf Bewährung frei zu kommen. Debbie hat ihr Handwerk im Gefängnis allerdings nicht verlernt und die Zeit genutzt, um einen ganz großen Coup auszuhecken. Ein drei Kilo schweres Diamant-Collier von Cartier im Wert von 150 Millionen Dollar steht auf der To-Do-Liste. Das Schmuckstück soll auf der Benefiz-Gala des New Yorker Metropolitan Museums entwendet werden – eine Veranstaltung mit extrem hoher Promi-Dichte und noch höheren Sicherheitsvorkehrungen.

Zunächst wendet sich Debbie an ihre alte Freundin Lou (Cate Blanchett) und – wie im Genre üblich – folgt eine unterhaltsame Rekrutierungsphase der ausnahmslos weiblichen Komplizinnen. An einem Punkt schlägt Lou einen Mann als kriminellen Team-Kollegen vor, aber Debbie bügelt die Angelegenheit gleich ab. Er sei nun mal ein Er. Und ein Er ziehe automatisch die Aufmerksamkeit auf sich, während eine Sie ignoriert werde: „Und dieses eine Mal wollen wir wirklich ignoriert werden.“

"Me Too" ist weit weg

Von solchen feministischen Sticheleien hätte „Ocean’s 8“ durchaus noch mehr vertragen können, aber für ein zünftiges Me-Too-Update ist die Studio-Apparatur, in der diese 70-Millionen-Dollar-Produktion entstand, wahrscheinlich zu schwerfällig. Im Großen und Ganzen stützt sich der Film auf die Besonderheit, die eigentlich schon längst keine Besonderheit mehr sein sollte: Dass hier ein Frauen-Ensemble allein den Ton angibt und für das finanzielle Wohlergehen an den Kinokassen verantwortlich zeichnet.

Und in der Tat ist – ähnlich wie bei den männlichen „Ocean’s“-Pendants – die Besetzung das Hauptpfund dieses Projekts. Cate Blanchett erstrahlt als coole Rockerbraut mit blondiertem Keith-Richards-Haarschnitt, Sarah Paulson gibt die Vorstadtmutti mit Hehler-Nebengewerbe, R&B-Sängerin Rihanna die obligatorische Computer-Hackerin, Rapperin Awkwafina eine versierte Taschendiebin, die Komödiantin Mindy Kaling die Diamanten-Spezialistin und die wunderbare Helena Bonham Carter eine Mode-Designerin mit Steuerschulden.

Traumrolle für Anne Hathaway

Mit akribischer krimineller Energie arbeitet das Team an der Unterwanderung der glamourösen Benefiz-Gala, wo das wertvolle Schmuckstück am Hals der ahnungslosen Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway) gegen ein Replikat aus dem 3D-Drucker eingetauscht werden soll. Hathaway hat die mit Abstand beste Rolle in diesem Film. Mit sichtbarem Genuss spielt sie den vermeintlich naiven Narzissmus der eitlen Film-Diva aus, um dann in einem grandiosen Moment die Fassade ihrer Figur zu zerbröseln.

Dieses ironische Spiel mit weiblichen Stereotypen kommt im Chor der Komplizinnen leider zu kurz. Hier fehlt es dem Drehbuch deutlich an satirischem Biss und dem Willen, aus der Umkehrung der Machtverhältnisse der Geschlechter feministisches Kapital zu schlagen. Natürlich schaut man der coolen Damenriege von Anfang bis Ende gern bei der kriminellen Arbeit zu, aber bei einem solchen Ensemble und dem derzeitigen gesellschaftlichen Rückenwind wäre mit einem ausgefeilteren Drehbuch – und vielleicht auch mit einer Frau auf dem Regiestuhl – sicherlich sehr viel mehr drin gewesen.

Abspann Produktion: USA 2018 Regie: Gary Ross Drehbuch: Gary Ross und Olivia Milch Darsteller: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, James Corden, Richard Armitage, Dakota Fanning u.a. Länge: 110 Minuten FSK: ohne Altersbeschränkung Verleih: Warner Bros Fazit: Sehenswerter Film mit beeindruckendem Ensemble – aber es wäre mehr drin gewesen.

