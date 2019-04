Zack! Claude Verneuil holt im richtigen Moment kräftig aus, und schon sitzt der Schaufelschlag mitten im Gesicht. Den Flüchtling, den seine Frau aufgenommen hat, hatte er ohnehin schon unter Verdacht, Böses im Schilde zu führen. Als der sich dann in der Gartenlaube einen Sprengstoffgürtel unter den Pullover schnallte, musste er einfach handeln.

Allerdings hat er dadurch kein Selbstmordattentat in der französischen Provinz verhindert, denn der Flüchtling ist kein Islamist und der vermeintliche Sprengstoffgürtel nur ein Stützgürtel gegen Rückenschmerzen.

Vorhersehbar und nicht wirklich komisch

Der Film „Monsieur Claude 2“, in dem sich diese Szene abspielt, lässt seine komische Spitze gegen Paranoia und Moslem-Angst mit Ansage in diesem Slapstick-Moment gipfeln: vorhersehbar, nicht wirklich komisch und symptomatisch für die Fortsetzung von „Monsieur Claude und seine Töchter“.

Die Erfolgskomödie zog vor fünf Jahren allein in Frankreich zwölf Millionen Zuschauer in die Kinos. Mit der Zurückhaltung eines Schaufelschlags teilte der Film damals mit Christian Clavier in der Titelrolle gegen kulturelle Stereotype aus und zerlegte allerhand Vorurteile mit ironisch-sarkastischem Direkthumor.

Nichts geht über französische Luft

In Teil 2 hat sich Claude Verneuil, der konservative, katholische Notar, mit dem Gedanken angefreundet, dass seine Schwiegersöhne ein bunt zusammengewürfelter Multi-Kulti-Haufen sind – mit seiner Frau Marie (Chantal Lauby) hat er sogar ihre Heimatländer besucht. Trotzdem ist er froh, als er wieder französische Luft atmet.

Nur schade, dass seine Töchter und deren Männer die Liebe zu Frankreich nicht vollends teilen. Aus unterschiedlichen Gründen schmieden sie Auswanderungspläne – was die Verneuil-Eltern mit aller Kraft verhindern wollen.

Bis zum versöhnlichen Finale lässt der Film sie in die Leben des Nachwuchses eingreifen. Beim Humor treibt der Film Spielchen mit Vorurteilen und begnügt sich mittelmäßig unterhaltsam damit, Erprobtes zu variieren.