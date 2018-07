Was für eine Horror-Vorstellung! Dass die eigene Mutter dauerhaft die neugewonnene Freiheit an der Uni stört … Das dürfte für die meisten Studierenden ein furchtbarer Alptraum sein, der nur noch einmal dadurch gesteigert wird, dass sie plötzlich auch noch auf denselben Partys aufkreuzt wie der Nachwuchs. Ungebremst loszufeiern wäre unter elterlicher Dauerbeobachtung auf der Tanzfläche so kaum noch möglich – es sei denn, die Mutter ist eine ausgelassene Party-Bombe wie Melissa McCarthy, die in „How To Party With Mom“ in mehrfacher Hinsicht noch einmal richtig loslegt.

Von der Hausfrau zur Studentin

Zu Beginn von Ben Falcones Komödie ist McCarthy allerdings noch Deanna, die Hausfrau und Mutter mittleren Alters mit hochgebautem Lockenkopf und peinlichem „Best Mom“-Sweatshirt, die ihre Tochter Maddie (Molly Gordon) zum letzten Jahr an der Uni abliefert. Dann aber wird ihr Leben auf dem Uni-Parkplatz von einem Moment auf den nächsten auf den Kopf gestellt. Freute sich Deanna eben noch auf den anstehenden Italien-Urlaub mit ihrem Mann, da sagt der ihr im Auto aus dem Nichts heraus, dass er eine andere Frau liebt und nach 23 Jahren die Scheidung will. Ein Schock zunächst, doch weil sie damals wegen ihrer Schwangerschaft ihr Studium abgebrochen hatte, entscheidet sich Deanna, wieder zur Uni zu gehen und endlich ihren Abschluss nachzuholen.

Dass sie sich dabei tatsächlich an derselben Uni wie ihre Tochter einschreibt, sorgt bei Maddie nur anfänglich für Irritationen. Schnell freundet auch sie sich mit dem Gedanken an. Ja, sie gibt ihrer Mutter sogar die entscheidenden Tipps, um mit dem grellen Glitzer-Hausfrauen-Stil nicht allzu sehr unter den Studierenden aufzufallen – und eine Mittelalte-Mama-zur-Studentin-Verwandlung später gehört sie nicht nur vollwertig zur Freundinnen-Clique: Sie hat sogar einem hübschen College-Boy den Kopf verdreht. Lediglich eine zickige Gegenspielerin versucht, den Spaß beim Neustart zu sabotieren und Deanna hat Probleme, in ihrem Archäologie-Kurs einen öffentlichen Vortrag zu halten. Das war es dann hier aber auch schon fast mit größeren Komplikationen.

Nicht alle Gags zünden

Das Drehbuch zu „How To Party With Mom“ hat McCarthy nach der Zusammenarbeit an „Tammy“ und „The Boss“ wieder mit ihrem Ehemann, dem Regisseur Ben Falcone geschrieben. Entsprechend sind die Gags und Ideen hier vor allem auf die komödiantischen Qualitäten McCarthys zugeschnitten. Sie ist herzig, eine grundsympathische Frohnatur und ganz schmerzfrei in Situationen, in denen sich die meisten Menschen schon vor Peinlichkeit winden. Diese Kombination führte in früheren Filmen zu hysterischen Lachern. Dieses Mal aber wollen sie Gags nicht so richtig funkeln und sprühen, wie das beispielsweise in „Brautalarm“ oder erst kürzlich in ihrer Sean-Spicer-Polit-Persiflage in „Saturday Night Live“ der Fall war. Die Einfälle liegen selten über Schmunzel-Niveau und bleiben so harmlos wie die Nebenfiguren blässlich – sieht man von Maya Rudolph ab, die mit ihrer komischen Durchschlagskraft auch eine mittelkomische Figur wie die Hausfrauen-Freundin hier zum Leben erweckt.

Nett, aber nicht mehr

Als denkbar brave Familienkomödie mit ein paar eingestreuten Rührigkeiten hangelt sich der Film so unscheinbar von Szene zu Szene. Dabei wird er nur lose zusammengehalten durch den Story-Bogen mit der späten Uni-Rückkehr, die natürlich mit der Abschlussfeier endet, bei der die Tochter auf die Mutter stolz ist und die Mutter auf die Tochter. Das ist alles ganz nett, aber auch reichlich schnell vergessen. Wäre dieser Film eine Party, dann würde man jedenfalls keine 105 Minuten bleiben, sondern bald zu aufregenderen Partys weiterziehen – ganz gleich, ob mit Mutti oder nicht.

Abspann Regie: Ben Falcone Drehbuch: Ben Falcone und Melissa McCarthy Darsteller: Melissa McCarthy, Molly Gordon, Maya Rudolph, Matt Walsh u.a. Länge: 105 Minuten FSK: freigegeben ab 12 Jahren Verleih: Warner Bros Fazit: Unscheinbare und brave „Ich geh' noch mal zur Uni“-Komödie, deren Party-Stimmung auch Melissa McCarthy kaum aufmöbeln kann.

