Dieses Löffelchen voll Zucker hat eine ungewöhnliche Langzeitwirkung. Ja, wenn man davon einmal probiert hat, kann man es wohl sein Leben lang nicht mehr vergessen. Verabreicht wurde es im Kino erstmals vor 54 Jahren von Julie Andrews, die als märchenhaftes Kindermädchen Mary Poppins in Disneys gleichnamigem Film-Musical aus dem Londoner Himmel schwebte.

Damals landete sie bei Banker George Banks, seiner Frau Winnifred und den Kindern Michael und Jane, bei denen zuvor jedes andere Kindermädchen kapituliert hatte. Sie trällerte hartnäckige Ohrwürmer, tänzelte mit den Kindern und dem Pflastermaler Bert (Dick van Dyke) durch lebendig gewordene Kreidebilder und brachte ihre ungewöhnlichen Erziehungsmethoden zum Einsatz.

Emily Blunt als Mary Poppins in einer Szene des Films "Mary Poppins· Rückkehr". Der Film kommt am 20.12.2018 in die deutschen Kinos. | Bild: - (Walt Disney Germany)

Die Zeit der Wirtschaftskrise

Nach mehr als einem halben Jahrhundert ist die Nanny in „Mary Poppins’ Rückkehr“ noch einmal zu sehen. Unter der Regie von Rob Marshall („Chicago“) entstand eine Fortsetzung. Es sind die frühen 1930er-Jahre, die Zeit der Weltwirtschaftskrise.

Die Banks-Kinder Michael (Ben Wishaw) und Jane (Emily Mortimer) sind erwachsen. Nur Mary Poppins ist nicht gealtert – sie wird von Emily Blunt verkörpert, die Michael in einer Notsituation unter die Arme greift: Er ist Witwer und muss seine drei Kinder mit Unterstützung seiner Schwester großziehen. Außerdem steht ihm das Wasser finanziell bis zum Hals.

Bestimmt und doch liebenswürdig

Auf dem Weg zum unvermeidbaren Happy End wird gesungen, getanzt, gestaunt. Im Schlenderschritt bewegt sich der Film durch seine episodische Erzählung, während Blunt in ihrer Darstellung exakt Julie Andrews’ Poppins trifft: mit einer Mischung aus Bestimmtheit und Liebenswürdigkeit. Sie ist nicht die einzige, die sich an damals orientiert: Regisseur Marshall knüpft nostalgisch nahtlos an Teil eins an.

Bild: - (Walt Disney Germany)

Das allein wäre kein Problem. Doch der Geschichte, die so sehr die Kraft der Imagination beschwört, fehlt genau diese Fantasie. Das klingt wie ein Widerspruch – doch viele Szenen wirken wie Variationen aus dem ersten Teil: Statt des Lachanfalls an der Zimmerdecke gibt es einen Besuch im kopfstehenden Haus von Poppins’ Cousine Topsy (etwas dick aufgetragen: Meryl Streep).

Ohrwürmer sind Fehlanzeige

Gleiches gilt für die Musik, die das damalige „Mary Poppins“-Gefühl einfängt. Doch so tröstlich Blunt die Ballade „The Place Where Lost Things Go“ anstimmt – sie bleibt nicht so im Herzen Kopf wie „Feed The Birds“, und auf Ohrwürmer wie „Superkalifragilistischexpialigetisch“ wartet man vergebens.

Gäbe es das Original nicht, wäre man sicher hin und weg von Marshalls Film – so wie vom tänzelnden Kurzauftritt des 93-jährigen Dick van Dyke. Stattdessen hat man aber das Gefühl, alles so ähnlich schon gesehen zu haben.