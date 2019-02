Die Vollstreckung in den sozialen Netzwerken war gewohnt gnadenlos. Erwischt hatte es Liam Neeson, nachdem er kürzlich in einem Interview eine Episode aus seinem Leben erzählte, die bereits viele Jahre zurückliegt: Es ging um die Vergewaltigung einer Freundin und um die Rachegefühle, die er danach gegenüber schwarzen Männern hatte.

Der heute 66-jährige Schauspieler hätte aber damals schon aus seinem Verhalten seine Lehren gezogen, sagt er, und würde sich jetzt dafür schämen. Doch diese Entschuldigung half nichts – ein heftiger Shitstorm zog auf, Neeson wurde Rassismus vorgeworfen. Ausgepackt hatte er die Geschichte, um zu zeigen, dass das Gefühl, dass der Antrieb von „Hard Powder“ ist, auch in ihm steckt: Rache, bis das Blut spritzt und die Zähne fliegen.

Remake eines Kultfilms

Regie hat dabei der Norweger Hans Petter Moland – es ist die US-Version seines Films „Einer nach dem anderen“ (2014). Statt im verschneiten Norwegen spielt er im verschneiten Colorado irgendwo in den Bergen. Statt Stellan Skarsgård ist Liam Neeson auf Rachefeldzug.

Neeson verkörpert den Schneepflugfahrer Nels Coxman, der mit seiner Familie ein ruhiges Leben führt – bis er und seine Frau (Laura Dern) erfahren, dass ihr Sohn tot aufgefunden wurde. Angeblich starb er an einer Überdosis Heroin, woran Nels seine Zweifel hat. Zufällig erfährt er, Sekunden bevor er sich das Leben nehmen will, dass sein Sohn ermordet wurde – und bekommt auch einen Namen.

In der Spirale der Gewalt

Nels, ein respektiertes Mitglied der kleinstädtischen Gemeinschaft und gerade als Bürger des Jahres ausgezeichnet, will Rache. Dafür legt er sich mit einer Drogenbande an und räumt einen Mann nach dem anderen aus dem Weg, um an den Hauptverantwortlichen, den Boss Viking, zu kommen. Doch die Sache verselbständigt sich, die Gewaltspirale beginnt sich zu drehen.

„Einer nach dem anderen“ triefte vor pechschwarzem Humor. Garstiger Humor und Sarkasmus wirken dieses Mal jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Was im Original noch ziemlich komisch war, bleibt deutlich fader. Auch Figuren wie Viking fehlt das entscheidende Bisschen prägnanter Zuspitzung und Überzeichnung. Neeson verkörpert seine Rolle ohnehin reichlich ernst und verfolgt seine Pläne mit grimmiger Konsequenz.

Rache ist Männersache

Nicht nur er ist verantwortlich für die stetig steigende Anzahl an Toten, die mit roher Gewalt aus dem Weg geräumt werden. Rache bleibt dabei in erster Linie eine Sache, die Männer unter sich regeln. Frauen bleiben hier auf unbedeutenden Nebenschauplätzen.

Moland schert sich wenig um Fingerspitzengefühl im Umgang mit kulturellen Stereotypen. Dabei bestätigt der Film letztlich die Regel, dass das Remake nicht besser ist als das Original – auch nicht mit demselben Regisseur.

Regie: Hans Petter Moland

Darsteller: Liam Neeson, Laura Dern, Tom Bateman, Emmy Rossum u.a.

Länge: 118 Minuten

FSK: freigegeben ab 16 Jahren

Verleih: StudioCanal

Fazit: Hans Petter Moland drehte seinen eigenen Film "Einer nach dem anderen" in den USA noch einmal, liefert aber nur ein blasses Remake seines bissig-schwarzhumorigen Thrillers.