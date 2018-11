Dass der russische Regisseur Kirill Serebrennikow seit geraumer Zeit in aller Munde ist, hat wenig mit seiner Kunst zu tun, sondern damit, dass er im August 2017 in seiner Heimat festgenommen wurde. Der Vorwurf: Veruntreuung von staatlichen Geldern in Millionenhöhe über eine von ihm geleitete gemeinnützige Organisation. Seither steht der Film- und Theatermacher unter Hausarrest, sein Pass wurde ihm abgenommen. Künstler-Kollegen aus der ganzen Welt protestieren seither für seine Freilassung, doch Reisen und Arbeiten sind unmöglich – zumindest fast.

Gerade hatte am Opernhaus Zürich eine Inszenierung von „Così fan tutte“ Premiere, die Serebrennikow mittels seines Anwalts und einer Videokamera gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Evgeny Kulagin verantwortete. Und nun kommt sein Film „Leto – Rock, Love & Perestroika“ in die Kinos, während dessen Dreharbeiten er im vergangenen Sommer festgenommen wurde.

Teo Yoo als Wiktor und Irina Starshenbaum als Natascha (Mitte) in einer Szene des Films "Leto". Er hatte im Mai 2018 Weltpremiere. | Bild: Weltkino Filmverleih GmbH

Wer angesichts des Ärgers, den Serebrennikow mit der Staatsmacht hat, einen politischen Film erwartet, sieht sich getäuscht. „Leto“ (Sommer) ist vielmehr ein nostalgisches, aber nie verklärendes Porträt der russischen Punkrock-Szene im Leningrad (heute: Sankt Petersburg) der frühen 80er-Jahre. Genauer gesagt: Es ist die auf realen Begebenheiten beruhende, aber dennoch fiktive Geschichte des russischen Rock-Pioniers Wiktor Zoi und seiner Band Kino.

Viel Plot im klassischen Sinne gibt es nicht: Serebrennikow beobachtet eher ein filmisch kaum erschlossenes Milieu und die Dynamik zwischen seinen auf realen Vorbildern basierenden Protagonisten – dem vergleichsweise etablierten Musiker Mike (Roman Bilyk), seiner Lebensgefährtin Natascha (Irina Starshenbaum) und dem rebellischen Wiktor (Teo Yoo). Bisweilen gerät der so melancholische wie leichtfüßige Film ein wenig ins Mäandern, doch es ist faszinierend, wie subtil Serebrennikow seiner Geschichte zeitgenössisch-politischen Kontext verpasst, etwa wenn die westlich geprägten Bands ihre Texte von staatlicher Seite für offiziell genehmigte Konzerte absegnen lassen.

Wie ein langer Videoclip

Großartige Schwarzweiß-Bilder und ebenso wilde wie humorvolle Musik-Sequenzen, in denen die Handlung im Videoclip-Stil zu „Psycho Killer“ (Talking Heads) oder „Perfect Day“ (Lou Reed) immer wieder auf eine neue Ebene gehoben wird, tun ihr Übriges – und machen „Leto“ zu einem sehenswerten Film für Fans von Rock- und Popmusik.

Dass der internationale Erfolg seines Films Serebrennikow bei seinen Schwierigkeiten in Russland hilft, ist nicht zu erwarten. Sein Hausarrest wurde bereits bis 2019 verlängert.

Abspann Regie: Kirill Serebrennikow Darsteller: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk u.a. Produktionsland: Russland/Frankreich 2018 Länge: 126 Minuten FSK: freigegeben ab 12 Jahren Verleih: Weltkino Fazit: Gelungener Blick auf die russische Rock-Szene der frühen 80er, in dem das Politische eher subtil behandelt wird.

