Wenn es darum geht, sich unmögliche Namen für Kinder zu überlegen, werden manche Menschen kreativ. Allerdings gibt es einen Vornamen, der ist im wahrsten Sinne unmöglich und führt aus nachvollziehbaren Gründen die ewige Liste der Tabu-Namen an: Adolf! So kann man seinen Sohn doch auf keinen Fall nennen! Oder doch?

In Sönke Wortmanns Satire „Der Vorname“, einer deutschen Adaption des französischen Erfolgsstoffs, den die Autoren Alexandre de la Patellière und Matthieu Delaporte erst auf die Bühne und dann selbst auf die Leinwand brachten, heizt diese Frage eine Diskussion bei einem Abendessen an.

Nette Einladung

Zu diesem haben der Literaturprofessor Stephan (Christoph Maria Herbst) und seine Frau, die Lehrerin Elisabeth (Caroline Peters), eingeladen. Neben dem Klarinettisten René (Justus von Dohnányi), einem Freund der Familie, sind Elisabeths Bruder, der Immobilienmakler Thomas (Florian David Fitz) und dessen schwangere Frau Anna (Janina Uhse), eine Schauspielerin, dabei. Thomas ist es auch, der dem Kreis zu Beginn des Abends eröffnet, dass er den Nachwuchs eben so nennen will: Adolf.

Um den Vornamen geht es bald aber so gut wie gar nicht mehr, und auch die Diskussion über die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage, über AfD und Flüchtlinge, die anfangs mit ein paar markanten Stichworten angerissen wird, muss einem persönlichen Schlagabtausch weichen. Es wird mitunter heftig ausgeteilt, beleidigt, eingesteckt. „Es war doch nur ein Witz“, sagt Thomas. Doch da ist es schon zu spät.

Kammerspiel am Esstisch

„Der Vorname“ ist ein Kammerspiel, das sich an diesem einen Abend im kleineren Radius um den Esstisch zuträgt. Es erinnert nicht nur damit an Filme wie Roman Polanskis „Gott des Gemetzels“, in dem ein kleiner Anlass für größere Erschütterungen sorgt. Die Bühnen-Herkunft merkt man auch Wortmanns Film an. Doch mit viel Kamerabewegung und mehr Dynamik im Schnitt versucht der Regisseur, das Theaterhafte in seiner Leinwand-Version nicht allzu spürbar werden zu lassen.

Außerdem kann der Regisseur auf ein gut aufgelegtes Mini-Ensemble zurückgreifen, das Vergnügen hat an den verbalen Gefechten – von Herbst, der im Cord-Anzug die bildungsbürgerliche Variante seiner bekannten Besserwisser-Tour gibt, bis zu von Dohnányi, der den Musiker René mit mehr Warmherzigkeit ausstattet.

ABSPANN Produktionsland: Deutschland 2018 Regie: Sönke Wortmann Darsteller: Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Justus von Dohnányi, Florian David Fitz, Janina Uhse Länge: 91 Minuten FSK: freigegeben ab sechs Jahren Verleih: Constantin Film Fazit: Ein sehr unterhaltsamer Film mit vielen bissigen Dialogen.

