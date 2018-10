Rein rechnerisch ist Michael Myers ein Serien-Killer kurz vorm Rentenalter. Und der Mann unter der weißen Maske ist wegen seines Gefängnisaufenthalts auch schon lange überhaupt nicht mehr in Übung, was das Abstechen seiner Opfer anbelangt. Doch dass er jetzt mit Hüftproblemen von Tatort zu Tatort humpelt? Oder sich beim Verstecken im Schrank durch eine Asthma-Attacke verrät?

So viel Ironie gibt es dann auch in der Fortsetzung von Regisseur David Gordon Green nicht, die einfach nur „Halloween“ betitelt ist wie einst John Carpenters Klassiker. Myers schleicht auch 40 Jahre nach seinem Killer-Debüt noch so schnell wie lautlos durch Häuser, Straßen und die dunklen Ecken, in denen er kaltblütig zuschlägt.

Wer ist sein nächstes Oper? Nick Castle als Michael Myers in einer Szene des Films "Halloween". | Bild: Universal Pictures

Die Handlung ist dabei so angelegt, als hätte es die neun Fortsetzungen zuvor nicht gegeben. Sie knüpft Jahrzehnte später direkt an den ersten Teil an. Wie in knapp der Hälfte der Filme ist Jamie Lee Curtis als Laurie Strode wieder mit dabei. Obwohl seit der Halloween-Nacht so viel Zeit vergangen ist, als sich die Babysitterin erfolgreich gegen Myers zu Wehr setzte, verfolgen sie die traumatisierenden Ereignisse noch immer. Zwar hat sie danach eine Familie gegründet, eine Tochter (Judy Greer) bekommen und wirkt ziemlich tough. Doch die Angst sitzt ihr immer noch im Nacken.

Entsprechend ist sie für eine finale Konfrontation mit Myers (Nick Castle) bestens vorbereitet: So wie sich selbst hat sie auch ihre Tochter auf den Myers‘schen Ernstfall hin trainiert. Außerdem gleicht ihr Haus einer Festung, ausgestattet mit einem Arsenal an Waffen, die Laurie auch handfest und entschlossen zum Einsatz bringen würde – daran hat man bei ihr von der ersten Sekunde an keinen Zweifel.

Die Waffe liegt bereit: Jamie Lee Curtis als Laurie Strode in eine Szene des Films "Halloween". | Bild: Ryan Green / Universal Pictures

Durch einen Wissensvorsprung ist das Publikum als Verbündeter klar auf ihrer Seite, während Lauries Umfeld versucht, die Bedrohung herunterzuspielen und sie zu beruhigen. Was soll denn schließlich passieren? Myers sitzt doch in einem Hochsicherheitsknast, der nicht schärfer bewacht sein könnte. Doch es kommt, wie es kommen muss: Bei einem Gefangenen-Transport kann Myers fliehen – ausgerechnet an Halloween (Natürlich!) mordet er sich durch die Kleinstadt Haddonfield im Bundesstaat Illinois, bis es zum Showdown mit Laurie, deren erwachsener Tochter und der Enkelin (Andi Matichak) kommt.

Die ganze Angelegenheit noch einmal aufzuwärmen, klingt zunächst nach keiner sonderlich inspirierten Idee. Schließlich waren die meisten "Halloween"-Fortsetzungen ziemlich schaurig, aber eben nicht, weil sie so effektive Schockmomente hatten. Regisseur David Gordon Green („Ananas Express“) und seine Co-Autoren Danny McBride und Jeff Fradley allerdings machen trotz des etwas zu verzweigten Plots einiges anders und besser als die blassen Kopien. In den USA und Kanada hat der Film einen der besten Kino-Starts seines Genres hingelegt: Am Eröffnungs-Wochenende kam "Halloween", der gerade mal 8,7 Millionen Euro gekostet hat, auf Einnahmen von umgerechnet 66 Millionen Euro.

Anspielungen auf den Klassiker

Bezugspunkt der spürbaren Fans hinter der Kamera ist dabei klar Carpenters Ur-„Halloween“, der zum Klassiker des Slasher-Horror-Genres geworden ist. Green spielt in seiner Version mit Bildern und Anspielungen darauf und bringt Carpenters nach wie vor nervenaufreibendes Synthesizer-Musik-Thema mit einem Update effektiv zum Einsatz. Auch wenn es dabei immer wieder Anflüge von ironischer Komik gibt, wird der Schrecken nicht geopfert. Die blutigen, brutalen Schockmomente fahren meist tief ein. Ja, der Film funktioniert überwiegend tatsächlich auf angsteinflößende Weise, obwohl man zumindest mit „Halloween“-Vorerfahrung mit einigen Handlungsabläufen und Myers' Vorgehensweise vertraut ist.

Ganz nebenbei kann man hier zudem Kommentare zu aktuellen Debatten hineinlesen. Im Hinblick auf die Waffen-Diskussion ist es eine herrliche Pointe, dass alle Schusswaffen, die in der vielgepriesenen Selbstverteidigung zum Einsatz kommen, gegen den Killer nichts ausrichten können. Und dass es drei Frauen mit einem männlichen Täter aufnehmen, passt natürlich in den Kontext der #MeToo-Bewegung. Die Zeit ist gekommen, Michael Myers! #TimesUp! Also zumindest, wenn man ihn sich nicht noch durch ein weiteres Sequel stechen lässt.

Abspann Regie: David Gordon Green Darsteller: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Nick Castle u. a. Länge: 106 Minuten FSK: freigegeben ab 16 Jahren Verleih: Universal Pictures Fazit: Eine Fortsetzung von John Carpenters Horror-Klassiker, die 40 Jahre später nervenaufreibend gelungen direkt an das Original anschließt.

