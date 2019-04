Das Kino kann es nicht lassen, Geschichten über den Zweiten Weltkrieg zu erzählen. „Niemandsland – The Aftermath“, die vom Briten James Kent inszenierte Adaption des Romans von Rhidian Brook, ist in der Flut solcher Filme trotzdem eine Ausnahme. Denn wenn es einen Aspekt dieser Zeit gibt, der filmisch noch wenig erschlossen ist, dann sind es die ersten Monate nach Kriegsende auf deutschem Boden.

In diesem titelgebenden „Niemandsland“, in dem die Alliierten mit der Herstellung grundlegender Strukturen beschäftigt sind, ist der britische Colonel Lewis Morgan (Jason Clarke) im zerstörten Hamburg mit der Entnazifizierung betraut. Er holt seine Ehefrau Rachael (Keira Knightley) aus London zu sich, und die beiden werden in der unbeschädigten Villa eines Deutschen einquartiert.

Statt deren Besitzer, den verwitweten Architekten Lubert (Alexander Skarsgård), samt seiner pubertierenden Tochter vor die Tür zu setzen, beschließt Morgan, dass man gemeinsam mit den Deutschen unter einem Dach wohnen wird.

Rachael fühlt sich damit zunächst unwohl, und ohnehin ist der Zustand der Ehe angespannt, seit der gemeinsame Sohn beim Bombenangriff auf London sein Leben verlor. Doch je mehr Zeit sie mit Lubert verbringt, desto näher kommen sie sich.

Schauspieler in Hochform

Ein großes Historien-Melodram hat Regisseur Kent, dessen Debüt „Testament Of Youth“ im Ersten Weltkrieg angesiedelt war, mit seinem Film im Sinn, und er fährt dafür einiges auf. Keira Knightley in der Hauptrolle ist zwar erwartbar, aber verlässlich gut, und auch die Männer an ihrer Seite geben ihr Bestes.

Ganz zu schweigen davon, dass Kameramann Franz Lustig mit Hilfe der Kostüm- und Ausstattungsteams dem überwiegend in Prag gedrehten Film sehr elegantes Aussehen verpasst.

Zu wenig Tiefgang

Inhaltlich aber wird „Niemandsland“ dem eigentlich interessanten Plot nur bedingt gerecht. Die dramatische Liebesgeschichte, die sich hier entspinnt, wäre noch eindrücklicher, hätte die Figur des Architekten mehr Konturen.

Themen wie Schuld und Versöhnung oder das Verhältnis von Siegern und Verlierern eines Krieges werden nicht annähernd so komplex verhandelt, wie sie es verdient hätten. Und ein Nebenplot um rachsüchtige Nazis im Untergrund (darunter Jannik Schümann) erweist sich als reißerische Überfrachtung.