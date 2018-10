Fast muss man zwei Mal hinschauen, um zu erkennen, wen man zu Beginn von „A Star Is Born“ auf der Leinwand vor sich hat. Kaum geschminkt, die Haare straßenköterblond und unordentlich hochgesteckt, dazu ein unauffälliges Kellner-Outfit – das kann doch nicht … Aber ja doch, es ist Lady Gaga, fernab vom Image des platinblonden Pop-Kunst-Wesens. Daran besteht kein Zweifel mehr, als sie zu trällern beginnt.

Auch Jackson Maine (Bradley Cooper) muss genau hinsehen und -hören, um zu erkennen, was für eine umwerfende Frau da seinen Weg kreuzt. Der Rock-Sänger landet nach einem Konzert in einer Bar, in der zwischen lauter Drag Queens auch die von Lady Gaga gespielte Ally auf der Bühne steht. Ihre Stimme und ihre Ausstrahlung hauen ihn um, wohingegen sie zunächst ein wenig Distanz zu dem angetrunkenen Promi zu wahren versucht. Doch je länger sich beide durch die Nacht treiben lassen, desto mehr offenbaren sie sich einander. Und als Ally eine Kostprobe eines selbst geschriebenen Songs zum Besten gibt, ist es um Jackson geschehen.

Neue Liebe, neues Leben

Als er sie tags darauf per Privatjet zu seinem Konzert fliegen lässt, beginnt nicht nur eine leidenschaftliche Liebe, sondern für Ally auch ein neues Leben. Nach ein paar Auftritten mit Jackson bekommt sie einen Plattenvertrag. Je höher ihr Stern steigt, desto tiefer lassen Eifersucht und Alkohol seinen sinken.

Die Geschichte von „A Star Is Born“ wurde auf der Leinwand oft erzählt. Nachdem die Version mit Beyoncé vor einigen Jahren nicht zustande kam, hat Bradley Cooper daraus sein Regie-Debüt gemacht – und Lady Gaga zum eigentlichen Kino-Einstand verholfen.

Lady Gaga überrascht

Dass der Plot vom männlichen Star, der seine Geliebte groß rausbringt und dann von ihr überflügelt wird, funktioniert, ist nicht zuletzt den Hauptdarstellern zu verdanken. Cooper modernisiert das Drama auf angenehm unaufdringliche Weise und erweist sich auch als Regisseur mit Gespür für Intimität. Lady Gaga dagegen überrascht mit einer natürlichen Wahrhaftigkeit.

In der zweiten Filmhälfte, in der ihre Ally immer mehr Ähnlichkeit zur wahren Lady Gaga annimmt, verliert „A Star Is Born“ ein wenig von seiner Wirkung. Cooper findet nicht genug Raum, dem Auseinanderdriften der Liebenden Tiefe zu verleihen. Umso stärker ist dafür die Musik, allen voran von Lady Gaga gesungene Songs wie „Shallow“.

Abspann Regie: Bradley Cooper Darsteller: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Dave Chappelle Produktionsland: USA 2018 Länge: 136 Minuten FSK: freigegeben ab 12 Jahren Verleih: Warner Bros Fazit: Sehenswerte Neuauflage einer bekannten Geschichte, in der nicht zuletzt Lady Gaga überzeugt.

