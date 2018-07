Vielleicht gelingt es Wim Wenders in seinem Spätwerk. Vielleicht schafft es der deutsche Regisseur noch einmal, mit einem Spielfilm einen ganz großen Wurf zu landen und an Meisterwerke wie „Himmel über Berlin“ anzuknüpfen. Doch während er zuletzt im Dokumentarischen starke Filme von „Pina“ bis „Das Salz der Erde“ schuf, blieben seine fiktiven Arbeiten hinter den Erwartungen zurück. Nun nimmt der 72-Jährige einen neuen Anlauf – mit dem Liebesdrama „Grenzenlos“, bei dem auf den ersten Blick einmal mehr kaum ein Grund zur Skepsis besteht. Die Voraussetzungen sind bestens: Wenders verfilmt den Roman von J.M. Ledgard an sehr illustren Schauplätzen und kann auf eine Besetzung zurückgreifen, wie sie kaum ein deutscher Filmemacher vor die Kamera bekommt.

Dieses Mal sind es der Schotte James McAvoy („X-Men: Apocalypse“) und die schwedische Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander („The Danish Girl“), die sich an der französischen Atlantik-Küste kennenlernen, verlieben – und sich dann wieder trennen müssen. Der britische Agent James (McAvoy) bricht nach Somalia auf, um als Wasserbau-Ingenieur Informationen über Dschihadisten zu sammeln, aber bald als Gefangener in deren Hände fällt. Die Wissenschaftlerin Danielle (Vikander) bereitet derweil in Grönland eine U-Boot-Expedition vor, um die in Dunkelheit liegenden Untiefen des Ozeans zu erforschen.

James McAvoy als James More in einer Szene von "Grenzenlos". Der Film kommt am 2. August 2018 in die deutschen Kinos. | Bild: Warner Bros Pictures

Zwei Menschen in Ausnahmesituationen, die weit voneinander entfernt sind, obwohl es sie zueinander zieht. Zwei Liebende, die ins Herz der Finsternis vordringen. Das klingt nach großen Gefühlen. Dennoch will „Grenzenlos“ nicht so wirklich funktionieren – trotz der teils betörenden (Landschafts-)Bilder und manch schönen Augenblicks, wenn McAvoy und Vikander zusammen auf der Leinwand zu sehen sind.

In den Szenen, in denen sie getrennt sind, ist das anders. Da wollen die Blicke, die sie in die Kamera richten, den Film nicht so recht mit Emotionen aufladen. Auch die Musik ist kontraproduktiv, hüllt sie doch die Bilder mit Sentimentalität ein. Vor allem aber ist „Grenzenlos“ ein Mosaik, dessen Einzelteile sich kaum nahtlos zum großen Ganzen zusammenführen lassen. Es ist ein Film über das Verlieben und die Liebe, Thriller und Drama. Er rotiert um Wissenschaft, Terror und philosophische Fragen, während er in der Zeit und auf dem Erdball hin- und herspringt.

Zwischen den Rückblenden und Schauplatzwechseln müht sich Wenders, einen Spannungsbogen zu ziehen. Tragfähig ist der allerdings kaum – und so sickert in „Grenzenlos“ trotz bester Voraussetzungen immer wieder die Langeweile durch. Eine Rückkehr zur Hochform gelingt Wenders so nicht.

Abspann Regie: Wim Wenders Darsteller: Alicia Vikander, James McAvoy, Reda Kateb, Jannik Schümann u.a. Dauer: 112 Minuten FSK: freigegeben ab 12 Jahren Verleih: Warner Bros Fazit: Wim Wenders‘ Literatur-Adaption ist ein prominent besetztes, sich zwischen den Kontinenten und in der Zeit bewegendes Liebesdrama, eine philosophische Reflexion, ein Thriller – und dabei trotzdem weniger als die Summe seiner Einzelteile.

