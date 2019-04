Kino vor 1 Stunde

Neu im Kino: Elyas M'Barek beschäftigt sich in „Der Fall Collini“ mit einem düsteren Justizdrama

Wenn Ferdinand von Schirach über Justizthemen schreibt, weiß er, was Sache ist. Schließlich ist er Strafverteidiger und kennt sich damit aus, wie es bei Gericht so zugeht. Sein erster Roman „Der Fall Collini“ wurde nun verfilmt – mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle. Mit Trailer!