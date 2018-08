„Man sollte Sie rausschmeißen“, schimpft die alte Dame, als John Callahan in seinem Rollstuhl an ihr vorbeifährt. Den Cartoonisten (Joaquin Phoenix) scheint das in dieser Szene aus Gus Van Sants „Don’t Worry, weglaufen geht nicht“ allerdings nicht zu stören – im Gegenteil. Er grinst und sagt, dass ihm diese Reaktionen am liebsten seien. Callahans schwarz-weiße Cartoons im krakeligen Stil polarisieren schließlich mit ihrem sarkastischen, galligen Humor.

Bis zu seinem Tod 2010 erzeichnete sich der Cartoon-Künstler in Portland/Oregon und über die Stadtgrenzen hinaus einen gewissen Bekanntheitsgrad. Nun hat Van Sant ihm eine fiktionalisierte Kino-Biografie gewidmet, in der er ihm durch entscheidende Kapitel seines traurigen, aber immer wieder auch komischen Lebens folgt.

Hochprozentige Exzesse

Gleich zu Anfang wird zwischen Callahans Ansprache bei einer Preisverleihung und einer Gruppensitzung der Anonymen Alkoholiker hin- und hergeschnitten, auf beiden Veranstaltungen berichtet er von einschneidenden Erlebnissen: von der Mutter, die ihn nicht haben wollte, von dem Unfall, der alles veränderte. Noch vor seiner Cartoon-Karriere ist Callahan Alkoholiker, ein etwas abgerissener Typ mit zerzausten Haaren und bunten Hemden, der Tag für Tag in seinen hochprozentigen Exzessen abstürzt.

Nachdem er eines Nachts mit einem Saufkumpel mit dem Auto gegen einen Laternenpfahl rast, landet er querschnittsgelähmt im Rollstuhl und muss sich nicht nur gegen die Sucht stemmen. Er muss sich auch den Geistern der Vergangenheit stellen, während er sich mit Hilfe der Cartoon-Kunst zurück ins Leben kämpft.

Sängerin Beth Ditto spielt in "Don't Worry, weglaufen geht nicht" Reba. Der Film kommt am 16. Augsut 2018 in die deutschen Kinos. | Bild: Scott Patrick Green / NFP

Im Grunde passt diese Geschichte gut in eine Reihe mit anderen Werken Van Sants, wie „Good Will Hunting“. Auch hier erzählt der Regisseur von schwierigen Lebensumständen, dem Überwinden von Hürden und einem Talent, das dabei hilft. Von dem wilderen Humor und Callahans Gedankenwelten hat sich Van Sant bei der Inszenierung allerdings kaum anstecken lassen.

„Don’t Worry“ ist ein recht konventioneller Film – auch wenn die Erzählung aufgesplittert ist und sich in die Gegenwart Streiflichter der Vergangenheit mischen, und auch wenn Van Sant Callahans Cartoons und Szenen aus der Selbsthilfegruppe einstreut, in der denkbar illustre Personen sitzen. Geleitet wird sie von Jonah Hill, Sängerin Beth Ditto sitzt ebenso in der Runde wie Van-Sant-Veteran Udo Kier. Vor allem aber gehört diese Tragikomödie Joaquin Phoenix, der einmal mehr stark und mit einer ganz eigenen Körperlichkeit in der Rolle verschwindet und im beschleunigten Rollstuhltempo durch Abstürze und Glücksmomente manövriert – bis zum optimistischen Ende.

Abspann Produktionsland: USA 2018 Regie: Gus Van Sant Darsteller: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Udo Kier, Beth Ditto u.a. Länge: 113 Minuten FSK: freigegeben ab 12 Jahren Verleih: NFP Fazit: Prominent besetzte, stark gespielte Tragikomödie über das Leben des querschnittsgelähmten, alkoholkranken Cartoonisten John Callahan.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein