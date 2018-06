Natürlich ahnt man, dass sie irgendwie zusammengehören. Trotzdem erscheinen Valentin (Devid Striesow) und Joana (Aglaia Szyszkowitz) in der ersten Szene von Michael Kreihsls „Die Wunderübung“ wie Fremde. Wortlos und mit großem Abstand gehen sie im Strom der Großstädter zur U-Bahn und sitzen sich auch dort nur schräg gegenüber. Ihre Blicke gehen meist aneinander vorbei, manchmal treffen sie auf die jungen Paare, die sich glücklich in den Armen liegen. Irgendwann waren Valentin und Joana sicher auch so frisch verliebt. Davon ist aber nichts übrig, denn wie man schnell erfährt, sind die beiden auf dem Weg zur Paartherapie.

90 Minuten soll die Sitzung dauern – kaum länger ist der Film, der sich fast ausschließlich in den vier Wänden des Therapeuten abspielt – eine Kammer-Komödie über die Befindlichkeiten eines Paares, dessen Ehe nach 17 Jahren und zwei Kindern aus dem Takt geraten ist. Die Traurigkeit, die über der ersten Szene in der U-Bahn liegt, ist danach jedoch sofort verschwunden. Das Stück des Schriftstellers Daniel Glattauer ist Boulevard – entsprechend muss sich das Trio mit einer Flut an Vorwürfen, Problemen und Fehlern pointenorientiert aneinander abarbeiten. Eine sonderlich scharfsinnige Paar-Ergründung ist daher kaum zu erwarten. „Die Wunderübung“ zeigt sich eher als polternder Streit-Streifzug durch Beziehungstrümmer, der bei all den Mikro-Eskalationen, für die Striesow und Szyszkowitz hier sorgen, gern mit Klischees hantiert.

Mit der Vorlage ist Kreihsl bestens vertraut: Vor ein paar Jahren inszenierte der österreichische Regisseur den Stoff als Theaterstück in Wien, mit Aglaia Szyszkowitz in der Hauptrolle. Devid Striesow als Ehemann und Erwin Steinhauer als Therapeut sind ebenfalls trefflich besetzt. Und auch die von ihnen abgefeuerten Dialoge halten das Tempo hoch. Dennoch will dieser permanente Schlagabtausch nicht zünden. Das liegt nicht nur daran, dass der Regisseur kaum Mittel findet, aus dem Stoff mehr als abgefilmtes Theater zu machen. Auch die Vorlage liefert wenig mehr als ein paar zaghafte Schmunzler.

Dass für Valentin und Joana noch etwas zu retten sein soll, ist unwahrscheinlich. Wie sollen bei diesen Eheleuten, die überhaupt nicht miteinander, aber offenbar nicht auch ohne einander können, plötzlich Einigkeit und Harmonie möglich sein? „Die Wunderübung“ zielt auf eine finale Pointe. Allerdings kündigt sich auch die während der Therapie-Sitzung schon so deutlich an, dass sie schließlich genauso überraschend daher kommt, wie das, was „Die Wunderübung“ über die aus dem Lot geratene Ehe zu sagen hat.

ABSPANN

Produktionsland: Österreich 2018

Regie: Michael Kreihsl

Darsteller: Devid Striesow, Aglaia Szyszkowitz, Erwin Steinhauer

Länge: 96 Minuten

FSK: freigegeben ab 0 Jahren

Verleih: NFP

Fazit: Gut gespieltes, aber nicht wirklich zündendes Paartherapie-Komödien-K ammerspiel.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein