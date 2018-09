von Gregor Tholl, dpa

Für die Fans von Mr. Incredible und Elastigirl war es eine lange Wartezeit. 14 Jahre sind seit den Abenteuern der Trickfilm-Superhelden-Familie in dem Pixar-Hit „Die Unglaublichen“ vergangen. Doch für den bärenstarken Bob Parr (Mr. Incredible), seine super dehnbare Frau Helen (Elastigirl) und deren Kinder Violetta, Robert und Baby Jack-Jack war es nur eine kurze Verschnaufpause. Ihre neuen Aufgaben knüpfen zeitlich gleich an das Ende des Originalfilms an, mit einem perfekt getimten Rollenwechsel.

Frauenpower mischt „Die Unglaublichen 2“ auf: Helen wirft sich dieses Mal in den roten Stretch-Anzug und jagt die Bösewichte, während Bob als Hausmann die Kinder hütet. Keine Sorge: US-Regisseur Brad Bird, der schon den ersten Teil mit viel Witz, Action und Gefühl inszenierte, liefert eine ebenso unterhaltsame Fortsetzung mit dem bewährten 60er-Jahre-Feeling und vielen Anleihen bei James Bond, Comic-Helden und Action-Serien.

Ausgefeilte Trickfilm-Technik

Bird und sein Pixar-Team entführen in eine kunterbunte Welt mit Verfolgungsjagden durch Wolkenkratzerschluchten, aber ebenso in die stilvolle Mid-Century-Villa der Parrs mit Designermöbeln, futuristischen Glasfassaden und Wasserfällen. Die inzwischen ausgefeiltere Trickfilm-Technik und die deutlich stärkere Rechenkraft der Pixar-Computer sind der Fortsetzung anzusehen. Viel mehr Charaktere beleben die Sets, die Stofflichkeit von Haaren und Kleidungsstücken ist verblüffend.

„Dinge wie Haare, Wasser, Feuer und Stoffe machen wir inzwischen recht gut“, erklärte Bird im Pixar-Studio kurz vor dem US-Start des Films. „Jetzt geht es mehr darum, wie wir die Geschichte am besten erzählen können. Dieses Mal hatten wir weniger Zeit und es war eine technische Herausforderung, dass man das dem Film am Ende nicht ansieht.“

Die Story ist stimmig

Doch der Look ist perfekt und die Story stimmig. Mit geballter Superpower geht die Parr-Familie gleich zu Beginn gegen den Superschurken „Underminer“ zur Sache. Doch ihr tatkräftiger Einsatz lässt ein Trümmerfeld zurück, die Stadtväter sind empört. Sämtliche Superhelden werden für illegal erklärt.

Was nun? Wovon soll die Familie leben? In „Die Unglaublichen“ verdiente Mr. Incredible als kleiner Angestellter einer Versicherungsfirma den Lebensunterhalt, während Helen den Haushalt schmiss, bis eines Tages ein mysteriöser Auftrag Bob in die Superhelden-Welt zurückholte.

Superheld wird zum Hausmann

Nun wird der steinreiche Tech-Tycoon Winston Deavor (in der englischen Version von „Breaking Bad“-Star Bob Odenkirk vertont) zum Schutzengel. Er engagiert Elastigirl für seine Kampagne, das Image der Superhelden durch gute Taten wieder aufzumöbeln. Winstons geschäftstüchtige und immer tipptopp gekleidete Schwester Evelyn (im Original gesprochen von Catherine Keener) zieht im Hintergrund die Fäden.

Für Bob bleibt nur ein Kraftakt übrig – er muss sich um Haushalt und Kinder kümmern. „Gar kein Problem“, tönt der Muskelmann, doch er wird schnell eines Besseren belehrt. Violetta, die sich mit ihren Superkräften unsichtbar machen und Kraftfelder schaffen kann, ist ein launischer Teenager mit Liebeskummer. Der hyperaktive jüngere Bruder Robert „Flash“, der im Blitztempo durch die Welt rast, quält sich mit den Hausaufgaben. Und Baby Jack-Jack hält mit immer mehr Super-Fähigkeiten auf Trab. Einen Waschbären im Garten verschreckt der Kleine mit Laserstrahlen und Feuerwerfern. Und das sind längst noch nicht alle seine Talente.

Helen hat einen Vollzeit-Job, die mysteriöse Bedrohung namens „Screenslaver“ auszuschalten. Sie scheut vor keiner noch so gefährlichen Action zurück, doch die biegsame Superfrau weiß auch, dass ihre Familie zu kurz kommt.

Regisseur Bird, der nach „Die Unglaublichen“ (2004) den Pixar-Hit „Ratatouille“ inszenierte, sammelte mit „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) erstmals Live-Action-Erfahrung. Es sei kein großer Unterschied, ob man mit Schauspielern drehe oder einen Trickfilm mache, erzählt Bird. „Es kommt allein auf die Geschichte an und ob die Zuschauer sich mit den Figuren identifizieren können.“

Frauen haben die Hosen an

Mr. Incredible und Elastigirl mögen Superkräfte haben, aber am Ende geht es um ihre allzu menschlichen Sorgen, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Dass nun ausgerechnet Helen als „Superwoman“ in der Fortsetzung zur Brotverdienerin wird, passt perfekt zur laufenden Debatte um Geschlechtergleichstellung und Frauen-Empowerment. Doch das Timing sei rein zufällig, versichert Bird. Die Idee, dass Helen und nicht Bob den Auftrag bekommt, habe er schon beim ersten „Incredibles“-Film gehabt, aber erst jetzt umgesetzt. „Ich bin mit starken Frauen aufgewachsen und habe in meinen Filmen immer Wert auf starke weibliche Charaktere gelegt“, sagt Bird.

Sollte es einmal „Incredibles 3“ geben, wäre die forsche und eigenwillige Violetta Parr Helens würdige Nachfolgerin. Hoffentlich müssen Pixar-Fans nicht weitere 14 Jahre auf die nächste Fortsetzung warten.

Abspann Titel: "Die Unglaublichen 2" (The Incredibles 2") Produktion: USA 2018 Regie: Brad Bird Mit den deutschen Stimmen von: Markus Maria Profitlich, Emilia Schüle, Mechthild Grossmann, Riccardo Simonetti u.a. Dauer: 118 Minuten FSK: freigegeben ab sechs Jahren Verleih: Walt Disney Deutschland

