von Martin Schwickert

„Ich bin zu intelligent, um erfolgreich zu sein“, stellt Pierre-Paul Daoust (Alexandre Landry) ohne Eitelkeit, aber mit nüchternem Analysevermögen fest. Das abgeschlossene Philospophie-Studium hat ihm eine Karriere als Paketfahrer beschert, und seine Fähigkeit, die Abgründe dieser Welt in ihrer Komplexität erfassen zu können, sorgt für berechtigte Depressionen.

Der junge Mann ist nicht nur zu klug, um glücklich zu sein, sondern vor allem auch zu gut für diese Welt. Von seinem spärlichen Lohn landet ein großer Teil in den Pappbechern der Obdachlosen, die in seiner Heimatstadt Montreal omnipräsent sind.

Zwei Taschen voller Geld

Eines Tages gerät der Kurier beim Ausliefern in eine Schießerei. Zwei Gangster sterben am Tatort, ein dritter flüchtet schwer verletzt. Zurück bleiben zwei große Reisetaschen mit ungewaschenem Drogengeld, die Pierre-Paul in einem unerwarteten Anfall von Mut einlädt, bevor die Polizei herannaht.

Aber was tut ein kluger Kerl wie er mit so viel Geld? Die Ermittler sind misstrauisch und auch die kriminellen Vorbesitzer kommen ihm auf die Schliche.

Der Buchhalter soll helfen

Deshalb heuert Pierre-Paul den bestraften Buchhalter Sylvain (Rémy Girard) an, der dem kriminellen Laien beim Umgang mit der Beute helfen soll. Dazu stößt Camille (Maripier Morin), die teuerste Escort-Dame der Stadt, deren erotischen wie intellektuellen Reizen Pierre-Paul verfällt.

Natürlich hat es Camille – genauso wie Sylvain – zunächst auf das Geld abgesehen. Aber schon bald erkennen beide in Pierre-Paul ein gutes Herz, dessen Einfluss sie sich nicht entziehen können.

Maripier Morin als Camille Lafontaine in einer Szene des Films „Der unverhoffte Charme des Geldes“. Die Escort-Dame hat es aufs Geld abgesehen. | Bild: MFA / dpa

Mit „Der unverhoffte Charme des Geldes“ entwirft der frankokanadische Regisseur Denys Arcand ein sehr unterhaltsames, antikapitalistisches Schelmenstück. Das ungleiche Trio generiert eine lustvolle, kriminelle Energie und interessante Dynamik, auch wenn die Liebesgeschichte zwischen dem Philosophen und der Hure mit Herz aus dem Baukasten der Männerfantasien stammt.

Anarchistischer Charme

Seinen anarchistischen Charme entwickelt dieser unkonventionelle Film, weil die kapitalistischen Strukturen von Geldwäsche und Off-Shore-Accounts, wie sie etwa mit den Panama Papers ans Licht kamen, in eine Robin-Hood-Aktion umgedreht werden.

Mag sein, dass die Kapitalismuskritik punktuell zu offensichtlich ausformuliert wird, aber dem Zynismus der Verhältnisse mit einer politischen Märchenfantasie zu begegnen, ist eine berechtigte und sympathische Idee.