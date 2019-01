Eigentlich schien der Weg für „Green Book“ geradewegs auf einen großen Erfolg bei den Oscars zuzulaufen. Ja, die Zeichen standen mit vielen Auszeichnungen und Nominierungen gut für Peter Farrellys Film (nach einer wahren Geschichte) über einen schwarzen Pianisten, der mit seinem italo-amerikanischen Fahrer auf einer Fahrt durch die rassengetrennten Südstaaten in den 1960er-Jahren ist.

Bei den Golden Globes hat „Green Book“ bereits drei Auszeichnungen erhalten – für Mahershala Ali als besten Nebendarsteller, für das beste Drehbuch und für den besten Film in der Kategorie Musical/Komödie. Überhaupt bekam er viel Lob von den Kritikern. Gleichzeitig aber nahmen die negativen Nachrichten über die Beteiligten an der Produktion zu.

Musiker Don Shirley (Mahershala Ali, rechts) sucht einen Fahrer und Beschützer für seine anstehende Tournee. Tony "The Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen, links) kommt zum Bewerbungsgespräch. | Bild: eOne Germany / dpa

So wurde ein alter, inzwischen gelöschter Tweet des Co-Drehbuchautoren Nick Vallelonga, Sohn des porträtierten Fahrers im Film, ausgegraben, in dem er Donald Trumps islamophobe Behauptung stützte, dass Moslems in New Jersey nach dem 11. September 2001 die Anschläge bejubelt hätten. Regisseur Farrelly soll 1998 bei den Dreharbeiten zu „Verrückt nach Mary“ seinen Team-Mitgliedern „Streiche“ gespielt haben, bei denen er sein Genital zeigte.

Und Viggo Mortensen, einer der beiden Hauptdarsteller, sprach bei einer Diskussion öffentlich das N-Wort aus – als Beispiel für Sprache, die heutzutage nicht mehr tolerabel ist, was aber trotzdem für einen Sturm der Entrüstung sorgte. Als wäre das nicht genug, wurde „Green Book“ zunehmend inhaltlich und in Bezug auf seine historische Genauigkeit unter Beschuss genommen – auch von den Hinterbliebenen der schwarzen Hauptfigur, dem bekannten Pianisten Dr. Don Shirley.

Unwahrscheinliche Freundschaft

Erzählt wird das Werk aus der Perspektive des Italo-Amerikaners Tony Lip, ein einfacher Arbeiter und gewiefter Macho, der einen Übergangsjob als Fahrer annimmt. Trotz seiner zahlreichen Vorurteile fährt er den schwarzen, schwulen, muslimischen Don Shirley auf einer Konzerttournee durch den Süden der USA. Das titelgebende „Green Book“, damals eine Art Reiseführer mit Adressen von Hotels, Tankstellen und Restaurants für Afroamerikaner, wird nur ganz nebenbei ins Bild gerückt.

Eigentlich geht es Farrelly hier nämlich um etwas anderes: um die unwahrscheinliche Freundschaft, die zwischen den beiden so gegensätzlichen Hauptfiguren entsteht, je länger sie gemeinsam unterwegs sind. Wie der Regisseur von dieser Freundschaft erzählt, ist allerdings nicht ganz unproblematisch.

Eigenwillige Persönlichkeiten

Shirley wird als sehr eigenwillige Persönlichkeit charakterisiert, die im Verlauf der Reise erst durch die Hilfe und Denkanstöße Lips in Kontakt mit Soul Food, Blues und seiner afroamerikanischen Kultur kommt. Ganz abgesehen davon macht der Film mit seinem Feel-Good-Touch die Konfrontation mit Rassismus zu leicht konsumierbar.

Doch Farrellys Film würde nicht so hoch gehandelt werden, wenn er nicht auf eine andere Weise funktionieren würde. Seine fiktionalisierte Verfilmung der Geschichte über die Überwindung von Vorurteilen hält durchweg eine unterhaltsame Tragikomik-Balance und bewegt in den leiseren Augenblicken, die angenehm zurückhaltend inszeniert sind.

Zwei grandiose Hauptdarsteller

Getragen wird das alles außerdem durch die Dynamik der zwei grandiosen Darsteller: von Ali mit seinem distinguierten, nuancierten Spiel und von Mortensen, der seinen polternden Tony mit machohafter Breitbeinigkeit, aber eben auch glaubhaft mit einem weichen Kern ausstattet.

Fünf Oscar-Nominierungen hat „Green Book“ kürzlich bekommen. Wie viele der Trophäen der Film tatsächlich bekommt, hängt davon ab, ob sich die abstimmenden Mitglieder der Academy von den Kontroversen beeinflussen – oder doch von der Geschichte unterhalten und anrühren lassen.