Roman-Bestseller stellen für Hollywood eine unwiderstehliche Versuchung dar. Nicht zuletzt, wenn es darum geht, ein womöglich etwas älteres Publikum abzuholen oder sich gar für Preise in Position zu bringen, greifen Produktionsfirmen immer wieder auf literarische Stoffe zurück, die sich schon millionenstark bewährt haben und vor allem möglichst frisch in Erinnerung sind.

Schlechte Erfahrungen schrecken dabei offensichtlich nicht ab – weder die nie über die Pilotfolge hinausgekommene TV-Adaption von Jonathan Franzens „Die Korrekturen“ noch die Kinofassung von „Girl On The Train“.

Schauspielerin Nicole Kidman auf dem roten Teppich in Toronto – für die Fans gibt es einen Gruß. | Bild: Evan Agostini / Invision / AP / dpa

Leider reiht sich auch „Der Distelfink“ in diese Liste ein, was womöglich keine Überraschung für all jene ist, die Donna Tartts üppigen Roman von 2013 ohnehin als unverfilmbar bezeichnet hatten. Nun ist aber bekanntlich nichts unverfilmbar, solange man den passenden Ansatz und die richtigen Mitstreiter findet. Doch genau davon kann aber in diesem Fall nicht die Rede sein.

John Crowley, zuletzt mit „Brooklyn“ für eine bezaubernde Literaturverfilmung verantwortlich, bleibt der Geschichte durchaus treu. Wir begleiten den jungen Protagonisten Theo Decker, der seine Mutter bei einem Terroranschlag im Museum verlor (bei dem auch das Gemälde „Der Distelfink“ verschwand).

John Crowley ist der Regisseur der Verfilmung von Donna Tartts Roman „Der Distelfink“. | Bild: Valerie Macon / AFP

Zunächst kommt er bei der Familie eines Freundes unter, später wird er vom leiblichen Vater in die Wüste Nevadas geholt und schließlich kehrt er nach New York zurück, wo er sich als Antiquitätenhändler auf windige Geschäfte einlässt. Um die Liebe geht es auch, um Trauer und um Freundschaft, um Schuld und die Macht der Kunst, um Wahrheit und Fälschung.

Anders als Tartt erzählt Crowley nicht chronologisch, sondern springt hin und her zwischen Theo als Kind und als jungem Erwachsenen. Dadurch fügen sich die Einzelteile nie zu einem stimmigen Ganzen zusammen, auch weil der Film trotz seiner Laufzeit den zahllosen Figuren nie gerecht wird. Was selbst für den omnipräsenten, auch aus dem Off erzählenden Protagonisten gilt, den Oakes Fegley überzeugend und Ansel Elgort blass gibt.

Zu kurz und doch zu lang

Ringsherum sind tolle Schauspieler zu sehen, und die Kamera sorgt für einen verlässlich schönen Anstrich. Doch niemandem gelingt es, dem „Distelfink“ echtes Leben und ein emotionales Gerüst zu verleihen. Was bleibt, ist das Gefühl, einen Film gesehen zu haben, der zu kurz und doch viel zu lang ist.