Eigentlich endet alles mit einem Liebesschwur, wie man ihn zum Herzschmerz-Finale einer Hollywood-Romanze hören könnte. „Jetzt gehöre ich dir, für immer und ewig“, sagt Zula (Joanna Kulig) zu Wiktor (Tomasz Kot) in der letzten Szene von „Cold War – Breitengrade der Liebe“. Ist das also ein Happy-End für eine große, alles überstrahlende Liebe? So einfach ist es im Liebes-Drama des polnischen Filmemachers Pawel Pawlikowski allerdings nicht – weder in den Momenten danach, noch in den all den Jahren davor, in denen er die Liebenden begleitet.

Erstmals treffen sie in den späten 1940er-Jahren aufeinander. Während sich Polen im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg befindet, sucht der musikalische Leiter Wiktor in der Provinz nach Talenten für einen Folklore-Chor. Nach ihrem Vorsingen wird Zula als Mitglied aufgenommen, und so langsam kristallisiert sich die eigentliche Geschichte von „Cold War“ heraus: Obwohl die beiden sehr unterschiedlich sind, verlieben sie sich ineinander.

Keine Heimat für die Liebe

Trotz ihrer Leidenschaft finden sie in der geteilten Welt des Kalten Krieges jedoch keinen Platz, keine Heimat für ihre Gefühle. In den folgenden Jahren werden sie immer wieder getrennt, verlieren sich aber nie ganz aus den Augen und begegnen sich nach Wiktors Flucht aus Polen wieder. Die Umstände arbeiten gegen diese Liebe – und ein bisschen auch die beiden Künstler selbst.

Pawlikowski verbindet die intime Geschichte der beiden mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der Nachkriegsjahre. Mit zahlreichen Zeit- und Ortssprüngen spannt er einen Bogen: von den späten 40ern bis in die 60er-Jahre. Von Polen über Westeuropa und schließlich wieder zurück. Zwischen politischen Systemen ebenso wie zwischen kontrastreichen Musik-Stilen, ganz gleich ob Folklore-Auftritte im Sozialismus oder Jazz-Band in einem verrauchten Club in Paris.

Die Zuschauer bleiben auf Distanz

Wie zuletzt in Pawlikowskis Oscar-prämiertem Drama „Ida“ hat auch „Cold War“ eine inszenatorische Strenge. Gedreht wurde in Schwarzweiß, das Bildformat ist verengt. Den Figuren nahe zu kommen, ist schwierig. So hält der Regisseur das Publikum emotional auf Distanz. Dennoch gelingt ihm das Kunststück, dass seine Romanze einen Sog entwickelt.

Dabei konzentriert sich der Regisseur auf das Wesentliche: Immer wieder gibt es Verknappungen, die einfach hingenommen werden müssen. Meist reichen Blicke, ein Kuss, eine Umarmung und kurze Dialoge, um die Essenz in wenigen Einstellungen einzufangen. Die Schauspieler spielen so präzise, wie Pawlikowski inszeniert. Vor allem die Bilder sind berückend in der Genauigkeit der kunstvollen Komposition und durch die Momente tiefer Melancholie.

Abspann Regie: Pawel Pawlikowski Darsteller: Joanna Kulig, Tomasz Kot u.a. Länge: 88 Minuten FSK: freigegeben ab 12 Jahren Verleih: Neue Visionen Fazit: Soghaftes Kalter-Krieg-Liebes-Drama in kunstvoll komponierten Schwarzweiß-Bildern von Oscar-Preisträger Pawel Pawlikowski.

