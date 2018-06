Noch ist das Leben nicht sonderlich Rock 'n' Roll. Auch wenn zu Beginn der 1960er-Jahre schon Chuck Berry und Co. aus dem Radio tönen, braucht die Jugend in Großbritannien noch ein paar Jahre bis zur Beatles-Hysterie und zu dem Aufbegehren, das die Sixties mit mehr Freiheit und Freizügigkeit zum Swingen brachte. In „Am Strand“, einer Kino-Adaption von Ian McEwans gleichnamigem Roman, die in diesen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, herrscht in der Gesellschaft entsprechend noch ein anderes Klima: Recht konservativ, steif und prüde geht es zu.

Das spiegelt sich auch in der Beziehung des jungen Paares, das hier im Zentrum steht. Florence Ponting (Saoirse Ronan) und Edward Mayhew (Billy Howle) sind frisch verheiratet und gerade in ihren Flitterwochen am Chesil Beach in Dorset angekommen. Dass über der ruhigen Idylle mit Kieselstrand und blauen Meer ständig tiefe, dunkle Wolken hängen, passt zur Stimmung der Hochzeitsnacht des jungen Glücks, die so anders und weniger glücklich verläuft, als es einem bei diesem Stichwort in den Sinn kommt.

Auf subtile Weise und mit einem starken Darsteller-Paar fängt „Am Strand“ die so gegensätzlichen Emotionen in dieser Situation ein. Während Edward wiederholt zaghafte Vorstöße macht und seiner Frau näher kommen will, zieht sie sich in ihrer Unerfahrenheit unsicher, scheu und nervös immer wieder ein Stückchen zurück. In diese Beobachtungen werden zahlreiche Rückblenden eingeflochten, die durch die Geschichte der jungen Menschen schweift: ihre erste Begegnung, das Kennenlernen und die aufrichtige, frische Verliebtheit der beiden, die sich durch ihre denkbar unterschiedlichen sozialen Hintergründe nicht in ihrem Zusammensein bremsen lassen.

Dabei reicht „Am Strand“ über das bloße Porträt eines jungen Paares heraus und entwickelt sich zum Sitten- und Gesellschaftbild der damaligen Zeit in Großbritannien, bei dem nicht nur die strengere Form auch der Atmosphäre entspricht. Regisseur Dominic Cooke, eigentlich ein renommierter Theater-Mann, der mit 52 Jahren sein spätes Film-Debüt gibt, zeigt auch ein Gespür für die richtige Dosis an Tragik und Romantik und trägt die intensiven, heftigen Gefühle niemals zu dick auf.

Dadurch mag „Am Strand“ über weite Strecken vielleicht etwas distanziert erscheinen. Spätestens beim Epilog mit Zeitsprüngen über Jahrzehnte hinweg ergreift der Film selbst durch das dicke Alters-Make-Up der Schauspieler: Wenn er die erst melancholische, letztlich tieftraurige Geschichte einer unglücklichen Liebe ausweitet, um über verpasste Lebenschancen nachzusinnen.

Abspann

Land: Großbritannien 2017

Regie: Dominic Cooke

Darsteller: Saoirse Ronan, Billy Howle, Emily Watson, Anne-Marie Duff u.a.

Länge: 110 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Verleih: Prokino

Fazit: Anhand der unglücklichen Hochzeitsnacht von Florence und Edward entwirft die Ian-McEwan-Adaption "Am Strand" ein gelungenes Sitten- und Gesellschaftsbild der frühen 1960er-Jahre in Großbritannien.

Der Trailer zum Film:

