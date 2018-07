„Dieses ist das erste Vorgefühl des Ewigen: Zeit haben zur Liebe“, lautet das Zitat von Rainer Maria Rilke aus dem „Schmargendorfer Tagebuch“, das der österreichische Regisseur Hans Weingartner seinem neuen Film „303“ voranstellt. Ja, die Liebe braucht Zeit – auch im Fall von Jule (Mala Emde) und Jan (Anton Spieker). Weingartner nimmt sich fast zweieinhalb Stunden, um die Geschichte ihrer Reise zu erzählen.

Als „303“ beginnt, ist die Leinwand erst einmal schwarz. Da ist nur ein tiefes Ein- und Ausatmen zu hören. Einen Moment später sieht man, dass Jule gleich eine wichtige Prüfung an der Uni hat – sie fällt durch. Bei Jan läuft es mit dem Studium zwar besser, aber das Stipendium hat er nicht bekommen, weil seine Einstellung zu liberal sei für die konservative Stiftung. Beide haben also einen Grund, mal aus Berlin abzuhauen: Jule setzt sich mit einem alten Hymer 303 Wohnmobil Richtung Portugal in Bewegung, denn sie ist schwanger und will dort ihren Freund sehen. Auf einem Rastplatz trifft sie Jan, der seinen leiblichen Vater in Spanien kennenlernen will. Sie nimmt ihn mit. Erst mal nur ein Stück, dann doch bis Köln und weil sie sich nach dem holprigen Start inzwischen mögen, auch noch weiter.

Die Fahrt ist lang und bietet genug Zeit für Diskussionen über Leben und Lieben. Die Systemkritik, die Weingartner nicht nur in „Die fetten Jahre sind vorbei“ geübt hat, klingt auch hier an. Und doch ist „303“ anders als seine vorherigen Werke. Wie für sein Filmpaar ist die in ein Roadmovie verpackte Geschichte auch für ihn ein Aufbruch.

Trotz aller Unterschiede fühlt man sich sofort an Richard Linklaters „Before Sunrise“ erinnert, bei dem Weingartner Produktionsassistent war. Statt in Echtzeit folgt „303“ dem Paar aber auf einer längeren Reise, und statt durch Wien zu laufen, sieht man Jan und Jule vor allem fahren. Dass das so gut funktioniert, liegt vor allem am Spiel von Mala Emde und Anton Spieker, das geradewegs aus dem Leben gegriffen scheint.

Vielleicht nehmen auf den letzten Metern die Geschichten um die Vater-Suche und die Schwangerschaft dem Film etwas von seiner anfänglichen Leichtigkeit. Doch das ist letztlich zweitrangig, weil es so kitschfrei und ehrlich ist zu sehen, wie Nähe und Vertrautheit entstehen und zwei junge Menschen langsam, aber unaufhaltsam Gefühle füreinander entwickeln.

Abspann Regie: Hans Weingartner Darsteller: Mala Emde, Anton Spieker, Steven Lange, Caroline Erikson u.a. FSK: freigegeben ab 12 Jahren Minuten: 145 Minuten Verleih: Alamode Film Fazit: Fahren, philosophieren und sich verlieben – daraus macht Hans Weingartner eine sehr schöne Mischung aus Roadmovie und Liebesgeschichte zwischen Deutschland und Portugal.

