Angela Merkel fehlt fast nie. Die Premiere der Bayreuther Festspiele ist fest in ihrem Terminkalender notiert. Und schwer zu merken ist das Datum ja auch nicht: 25. Juli. Genau dann starten die Festspiele, Jahr für Jahr – so sicher wie der Heiligabend auf den 24. Dezember fällt.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird am MIttwochnachmittag über den roten Teppich ins Festspielhaus flanieren, wo sich um 16 Uhr der Vorhang für Richard Wagners „Lohengrin“ hebt. Schauspieler wie Udo Wachtveitl („Tatort“), Francis Fulton-Smith („Dr. Kleist“) und Günter Maria Halmer haben sich ebenfalls angemeldet. Und Thomas Gottschalk fehlt in der Regel auch nicht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei den Bayreuther Festspielen in den Jahren 2003 bis 2008 und 2015 (oben, v. li.), sowie 2009 bis 2014 und 2017 (unten, v. li.). | Bild: dpa

Ob sie auch sonst gerne in die Oper gehen, wissen wir nicht. Nach Bayreuth aber wollen, wie es scheint, alle mal kommen. Die Prominenz genauso wie andere normal Sterbliche, selbst wenn sie ansonsten mit Oper und klassischer Musik nicht viel am Hut haben.

Jahrelanges Warten auf ein Ticket

Und für den Wagnerianer gilt ohnehin, dass er einmal im Leben nach Bayreuth gepilgert sein muss wie der gläubige Muslim nach Mekka. Dass Karten für die Festspiele ständig knapp sind, macht sie dabei nicht weniger attraktiv. Das jahrelange Warten auf ein Ticket ist bereits selbst Teil des Bayreuth-Mythos geworden – obwohl seit einigen Jahren Tickets auch online verfügbar sind und der Nachfragestau sich dadurch gelöst hat.

Was aber macht die Bayreuther Festspiele so attraktiv? Warum gibt es Menschen, die jahrelang auf ein Ticket warten, obwohl man Wagners Opern in derselben Qualität auch an anderen Häusern sehen und hören kann? Warum setzt man sich freiwillig einer fünfstündigen Prozedur (zwei einstündige Pausen inbegriffen) auf harten Klappstühlen aus, wenn man anderswo gepolstert sitzen kann? Die Bayreuther Festspiele sind längst zum Mythos geworden. Wir versuchen zu erklären, warum das so ist.

Alles für einen : Die Bayreuther Festspiele sind das wohl einzige Festival, das sich dem Werk eines einzigen Komponisten widmet. Aber selbst Wagners Opern werden nicht alle hier gespielt. Das Frühwerk „Rienzi“ beispielsweise bleibt ausgespart. In jedem Jahr gibt es nur eine Neuinszenierung. Die übrigen Opern werden in bereits gezeigten Inszenierungen wieder aufgenommen. Da die Regiearbeiten über mehrere Jahre hinweg zu sehen sind, erlangen einige von ihnen Kultstatus. So entwickelte sich Hans Neuenfels’ „Lohengrin“ (Premiere 2010) mit seinen lustigen Laborratten von einer viel kritisierten Produktion zum Publikumsliebling. Dieser „Lohengrin“ wird nun von Yuval Sharons Inszenierung abgelöst.

Die Premiere der Neuinszenierung von „Lohengrin“ wird am Mittwoch ab 18 Uhr in über 130 Kinos übertragen, darunter ins Cinestar Konstanz und ins Kulturzentrum Linse Weingarten.

