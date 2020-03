von Michael Auer

Es war wie eine ausgedehnte Bergwanderung, am Beginn ein sanfter Anstieg durch Blumenwiesen (Mahler), dann ein beherzter Aufstieg auf teils gefährlichen und steilen Pfaden zum Gipfel (Brahms) und nach der Rast (Pause) ein langer Abstieg mit schönen Aussichten ins Tal, aber mit vielen Kurven und Wendungen und einigen Umwegen (Sibelius).

„Neuland“ hieß das hochromantische Programm der Philharmonie mit Chefdirigent Ari Rasilainen. Neu waren die Werke zwar nicht, aber es gab Neues zu entdecken, so gleich zu Beginn in der „Blumine“, einem lyrischen Stück von Gustav Mahler. Der Komponist hatte den Satz seinerzeit aus seiner 1. Sinfonie („Titan“) wieder herausgenommen. Im Konzilssaal diente er als geschickt platzierte Eröffnung für einen langen, intensiven Konzertabend. Alles war hörenswert: Das anwärmende Trompetensolo zu Beginn, das zarte Schwelgen der Streicher in weichem forte, die kurzen emotionalen Einschübe – ein Musterbeispiel für die stille Sehnsucht der romantischen Seele.

Für das Ende des Konzerts stand die zweite Sinfonie von Jean Sibelius auf dem Programm. Der als finnischer Nationalkomponist geehrte Komponist nimmt sich hier Großes vor und präsentiert die ganze Fülle romantischer Ausdrucksgesten. Das Werk hat aber ein Formproblem, es mangelt an innerem Zusammenhang. Vieles wirkt unmotiviert und aufgesetzt, davon können auch effektvolle Generalpausen und krasse Stimmungswechsel nicht ablenken. Manchmal erinnert das Sammelsurium von Ideen eher an Filmusik – ein paar Bilder hie und da würden nicht stören.

Ari Rasilainen und die Philharmonie machten das Beste daraus. Der Dirigent gab klare Signale, seine Körpergesten motivierten und seine Übersicht über das teils unwegsame Gelände war stets ungetrübt. Und die Philharmonie wechselte souverän zwischen den spielerischen Passagen und den gefühlvollen Momenten, fand Kraft für schmerzliche Ausbrüche und den langen Atem für die machtvollen Steigerungen. Aber sie schien gegen Ende auch etwas erschöpft von der andauernden Klangarbeit mit Tremoli und Ostinatoschleifen.

Virtuose Kaskaden

Das Brahms‘sche Violinkonzert hatte seit Anfang nicht nur Freunde. Der Dirigent Hans von Bülow war der Ansicht, das Werk sei weniger „für“ als vielmehr „gegen die Violine“ geschrieben, für den Geiger Henryk Wieniawski war das Stück gar unspielbar. Für Emmanuel Tjeknavorian gibt es solche Vorbehalte offenbar nicht. Der junge, bereits vielfach als „Star von morgen“ eingeschätzte Violinist flog geradezu über die Noten und meisterte scheinbar mühelos alle noch so vertrackten Passagen. Bei ausdrucksstarken Stellen nahm er sich aber auch die kleinen Freiheiten der Agogik, die das Orchester aufmerksam übernahm, bei den virtuosen Kaskaden überzeugte er mit makelloser Technik und perfekter Klangregie, wobei seine Stradivari im Diskant ihre ganze Klasse zeigte.

Emmanuel Tjeknavorian war Solist beim Violinkonzert von Johannes Brahms. | Bild: Uwe Arens

Pablo de Saraste soll sich geweigert haben, das Konzert zu spielen – mit der Begründung, er finde es unerträglich, mitanhören zu müssen, wie die Oboe am Anfang des zweiten Satzes die einzige Melodie des Konzertes der Violine vorenthielte. Tatsächlich ist diese Melodie eine Schönheit, gibt aber später auch dem Solisten die wunderbare Gelegenheit, Gefühle in Musik zu vewandeln, sowohl im ruhigen farbigen Auskosten als auch im unbedingten drängenden Wollen, vielleicht die größte Stärke von Brahms.

Volles Risiko

Mit vollem Temporisiko sprang man ins Finale. Vom Solisten und Dirigenten gleichermaßen befeuert nahm das Orchester die Herausforderung an und glänzte im temperamentvollen Wettstreit. Der kurzweilige und fantastische Satz beglückte, auch wenn nicht jede Synkope ihren vorgesehenen Platz fand und nicht jeder Lauf seine Originalgestalt. In der Hamburger Elbphilharmonie wäre das sicher hörbar geworden. Im Konstanzer Konzil verzeiht die problematische Akustik kleine Unebenheiten, allerdings gelangen auch viele schön musizierten Töne nicht überall hin. Dem Orchester wäre eine Bodensee-Philharmonie zu gönnen!

Starkapplaus für den herausragenden Solisten und die Philharmonie in Bestform. Emmanuel Tjeknavorian schien keineswegs am Ende seiner Kräfte, sondern machte eher den Eindruck, als wollte er sagen: „Und was spielen wir jetzt?“ Charme und Witz bewies er mit seiner Zugabe: Statt Virtuoses von Sarasate oder Paganini, was der eine oder andere Besucher vielleicht erwartet hatte, präsentierte er das schlichte Volkslied „Guten Abend, gut Nacht“ einstimmig! Chapeau – Überraschung gelungen!